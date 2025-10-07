CÂNCER DE TIREOIDE
Em quanto tempo Everton volta? Veja atleta recuperada em duas semanas
Dani Lins fez a cirurgia, voltou a treinar em uma semana e disputou a Superliga na semana seguinte
Por Marina Branco
Desde que Everton Ribeiro compartilhou em suas redes sociais que operou um câncer de tireoide, os comentários de apoio encheram todas as plataformas, junto à pergunta mais feita pelos torcedores do Bahia: quando ele volta? Ainda que não seja possível determinar uma data, uma vez que a recuperação varia de caso para caso, as expectativas são boas para o câncer mais curável que existe - e outros atletas são prova disso.
Um dos maiores exemplos é Dani Lins, levantadora do Sesi-Bauru que passou pela mesma situação do capitão tricolor. Diagnosticada com câncer de tireoide a partir de um exame de rotina feito em março deste ano, a jogadora de vôlei passou por cirurgia e voltou a jogar na Superliga em um tempo impressionante: menos de duas semanas.
Ao contrário da grande maioria dos casos de câncer de tireoide, Dani descobriu o tumor a partir de sintomas, ao perceber cansaço e dores musculares além do normal na recuperação pós-jogo. Depois de um período tomando remédios, decidiu fazer exames, e identificou o problema.
Prontamente, a levantadora foi operada, e voltou à academia apenas sete dias depois, voltando a jogar após mais uma semana. A pressa foi devida ao final da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei, que tinha apenas duas rodadas remanescentes quando Dani descobriu o tumor.
Ainda com pontos da cirurgia, a levantadora voltou para disputar o mata-mata, ainda se sentindo cansada mas apta a jogar. O caso de Dani se tornou símbolo de esperança para muitos atletas na mesma condição, inclusive Everton Ribeiro, que chegou a procurar a jogadora para falar da situação, segundo o Globo Esporte.
"Ele mandou uma mensagem para mim no Instagram perguntando como que foi a recuperação. Ainda falou para não falar nada, porque ninguém estava sabendo ainda. Eu pensei: 'Não vou falar nada porque não sei se é verdadeiro. Já fui hackeada três, quatro vezes no Instagram. Não sabia se era verídico'", disse Dani ao GE.
Quando o capitão anunciou em suas redes, no entanto, Dani voltou a conversar com ele e explicou tudo: "Falei que cabeça boa é o mais importante. A gente vai recuperar, a gente é atleta. Querendo ou não, a gente tem uma recuperação, uma cicatrização muito melhor. A minha cicatriz foi super tranquila".
"Então, assim, foca na sua mente, na sua cabeça. Foca na família, fica com um tempinho com eles, já vê que é Deus mandando esse tempinho para descansar. A cabeça tem que estar boa. Eu falo que a nossa mente mexe com o nosso corpo", completou.
Já operado, Everton tem boas perspectivas de melhora muito em breve, e mostra disposição para voltar aos campos o quanto antes. Prova disso é a maneira como lidou com o tumor até aqui, sem se ausentar do Bahia.
Durante um mês, o capitão jogou diagnosticado, marcando a cirurgia para a pausa da Data Fifa por orientação médica, já que sua vontade era deixar para o final da temporada. Assim, o retorno do atleta não deve demorar a acontecer, dadas as altíssimas chances de boa recuperação.
