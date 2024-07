Em súmula, árbitro relata ofensa de Italo Rodrigues: "vai tomar no c*"

Italo Rodrigues, diretor de futebol do futebol - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série A, estacionando nos 15 pontos, mas se mantendo fora da zona de rebaixamento. Desta vez, o revés ocorreu contra o Botafogo, nesta quinta-feira, 12, com insatisfação por parte dos rubro-negros com a arbitragem do confronto.

Em súmula, Ramon Abatti Abel declarou que foi xingado pelo diretor de futebol do futebol do Leão, Italo Rodrigues. "Quisesse aparecer no jogo, vai tomar no c*", teria dito o profissional.

Vale lembrar que, além da ofensa declarada na súmula, Wagner Leonardo, capitão do Vitória, e Thiago Carpini, treinador, também se mostraram insatisfeitos com a equipe que comandou a partida.



"Não quero entrar no mérito da arbitragem, mas hoje foi determinante para o resultado. Durante todo o segundo tempo o jogo não fluiu. É complicado. A falta de respeito com que os árbitros tratam os profissionais é lamentável. Mas nada vai mudar", lamentou o técnico rubro-negro.

"Acho que a arbitragem parou muito o jogo, nos comprometeu um pouquinho, nos atrapalhou bastante", avaliou o capitão do Leão.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 17, contra o Fortaleza, atual 7º colocado, com 26 pontos. A partida será na Arena Castelão, no Ceará, com início previsto para às 21h30.