Entenda como Thiago Silva foi recusado por técnico de gigante europeu

Thiago Silva - Foto: Divulgação | Fluminense

Reforço do Porto para o restante da temporada 2025/26, Thiago Silva teria cogitado um retorno ao Milan. De acordo com um ex-atacante do atual vice-líder do Campeonato Italiano, o zagueiro brasileiro não foi recontratado por desejo do técnico Massimiliano Allegri.

Ao canal Viva El Futbol, o ex-jogador Antonio Cassano garantiu que Thiago Silva teve retorno barrado por Allegri, mesmo com a aprovação do conselheiro sênior Zlatan Ibrahimovic, que também foi atleta do clube de Milão e é considerado ídolo pela torcida.

Thiago Silva não chegou principalmente por causa de Allegri, que vetou a contratação, enquanto Ibrahimovic o queria. Ele poderia ter ido. Zlatan tinha dado 100% de aprovação para contratá-lo numa transferência gratuita, e mesmo sem pedir um salário alto. Antonio Cassano - Ex-atacante

Massimiliano Allegri, de 58 anos, está no Milan desde julho para sua segunda passagem, após ter trabalhado lá de 2010 a 2014. Curiosamente, ele treinou Thiago Silva e os dois estiveram juntos nas conquistas do Campeonato Italiano e da Supercopa da Itália.

"Thiago, sendo uma pessoa de alto nível, ligou pessoalmente para Allegri, que lhe disse que estava à procura de um atacante. O Sr. Massimiliano Allegri recusou e fechou as portas com três cadeados ao regresso de Thiago Silva ao Milan", garantiu Cassano.

Saída do Fluminense

Thiago Silva deixou o Fluminense apenas quatro dias depois da eliminação nas semifinais na Copa do Brasil. O zagueiro disputou 104 jogos na segunda passagem pelo time, com nove gols marcados e duas assistências. Ele não conquistou títulos.