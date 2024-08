Envolvidos em mata-mata, adversários da dupla Ba-Vi devem poupar

Marlon e Cássio no avião - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Bahia e Vitória disputam jogos importantes na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Cruzeiro respectivamente, adversários que estão de agenda cheia nas próximas semanas. Envolvidos nas competições da Conmebol, Imortal e Raposa podem preservar jogadores para enfrentar a dupla Ba-Vi.

O duelo de tricolores entre Grêmio e Bahia acontece neste sábado (17), às 16h, no Rio Grande do Sul, enquanto o Vitória vai receber o Cruzeiro no Barradão. O Rubro-Negro entra em campo contra os mineiros apenas na segunda-feira, 19, às 20h.

Grêmio x Bahia

O Esquadrão viaja até viaja até Caxias do Sul, onde encara o Grêmio no Alfredo Jaconi. O Tricolor gaúcho acaba de vencer o Fluminense por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, na última terça-feira, 13, e deve utilizar um time bem modificado no próximo compromisso pelo Brasileirão.

Reinaldo marcou os gols gremistas na vitória contra o Fluminense | Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Até então, um desfalque certo para o técnico Renato Gaúcho é o volante Edenilson, que nem está inscrito na Libertadores, mas está suspenso por cartões. Lesionado, o atacante André Henrique é outro que certamente não entra em campo, enquanto o craque Diego Costa será reavaliado.

Vitória x Cruzeiro

O Vitória vai jogar em sua casa na segunda-feira, e vai receber um Cruzeiro retornando de Buenos Aires, na Argentina. A Raposa terá um complicado duelo nesta quinta-feira, 15, contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera. Com isso, o time mineiro deve descansar alguns de seus principais jogadores contra o Leão.

Volante Wallace no avião rumo a Buenos Airres | Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Um desfalque provável é do atacante Gabriel Veron, que ainda está em transição física após sofrer uma lesão. Ninguém está suspenso para o duelo.