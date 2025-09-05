"EU SOU APAIXONADO"
Escondido na Rússia? Luiz Henrique rebate polêmica com fé no Brasil
Atacante deu duas assistências na vitória sobre o Chile nas Eliminatórias
Por Lucas Vilas Boas
Não foi só Lucas Paquetá que desabafou após a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile. Nesta quinta-feira, 4, o atacante Luiz Henrique saiu do banco de reservas durante o segundo tempo para ser um dos destaques da partida com duas assistências no Maracanã.
A boa atuação do jogador de 23 anos surge em meio às polêmicas envolvendo a sua transferência ao Zenit, da Rússia. Ciente das críticas de muitos torcedores sobre "se esconder" no futebol russo, Luiz lembrou de uma conversa com um amigo e destacou a importância de "ser feliz" jogando futebol.
"Quando eu fui para Rússia e um amigo falou uma coisa importante para mim: "você não está escondido, você está guardado por Deus". Quando ele falou isso, eu comecei a acreditar. Eu fico até arrepiado, eu sei que muita gente apoia e outras pessoas não apoiam, mas eu tenho que fazer o meu trabalho para eu me manter 100% e, quando eu vier para a Seleção Brasileira, poder contribuir", disse o atacante em entrevista à Globo.
"Essa hora [da assistância para o gol de Lucas Paquetá] eu pensei que tinha que ser o Luiz Henrique que saiu lá de Petrópolis, quando jogava com meus amigos. Jogava alegre e solto. Quando eu tava o hotel, me ajoelhei e pedi a Deus que pudesse ser o Luiz Henrique do Vale do Carambola. Eu não quero perder minha alegria nunca de jogar futebol porque isso eu sou apaixonado, por isso que deu tudo certo", concluiu.
Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores em 2024 pelo Botafogo, Luiz Henrique foi vendido em janeiro deste por 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões), tornando-se a maior venda da história do clube.
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 9, às 20h30, contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
