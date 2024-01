Bahia oficializa a contratação de Caio Alexandre | A TARDE

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 18, a contratação do meia Caio Alexandre. O jogador foi palco de uma disputa envolvendo Corinthians e Palmeiras, porém, o Tricolor baiano fez uma proposta que atraiu o atleta a vestir a camisa do Esquadrão de Aço até 2028.

Na temporada 2023, o volante foi um dos atletas com mais destaque do Fortaleza em 2023, após título estadual e vice-campeonato da Sul-Americana. Foram 65 partidas, 05 gols e 06 assistências. Foi o 11º jogador com mais passes certos no Brasileirão 2023, o 10º com maior número de desarmes na competição nacional (76x).

Antes disso, no Canadá, vestiu a camisa do Vancouver Whitecaps por dois anos (2021 e 2022) e conquistou uma Canadian Championship, principal liga do país.Natural de Duque de Caxias, o carioca Caio Alexandre Souza e Silva é cria da base do Botafogo, seu clube de origem. No Rio de Janeiro ele atuou como profissional apenas em um ano e ganhou destaque em 2020, após 50 jogos e 05 gols.

Essa é a terceira contratação do Bahia na janela de transferências. Segundo a nota oficial do Fortaleza, a operação da venda de Caio Alexandre foi fechada em US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares), aproximadamente R$ 24 milhões e 320 mil, pela cotação atual, com o clube cearense ficando com 60% do valor da venda. Antes, o Esquadrão havia anunciado oficialmente o volante Jean Lucas e o meia Everton Ribeiro.