Com único treino, Esquadrão está pronto para pegar o Cuiabá

Recuperado, David Duarte treinou normalmente - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com apenas uma atividade, o Bahia encerrou a preparação para a partida contra o Cuiabá, marcada para este sábado, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> Pivete de Aço se destaca com a Seleção Brasileira Sub-17

>> Bahia anuncia empréstimo de Ryan à clube da segunda divisão

>> De última hora! Bahia entra na disputa por joia do futebol uruguaio

As atividades foram inciadas nesta sexta-feira, 12, no auditório, onde os atletas viram um vídeo com lances do triunfo contra o Athletico, onde foram identificados erros e acertos da equipe. Na sequência, o grupo participou do aquecimento no campo 1 do CT Evaristo de Macedo.

Já no campo 2, os atletas que iniciaram o último jogo realizaram um treino leve com bola. O restante, participaram de um trabalho tático no campo 2, ministrado pelo treinador Rogério Ceni, que contou com jogadores do time Sub-20.

Ao final, sob o olhar atento de Ceni, parte dos atletas aprimoraram finalizações a gol da entrada da área e faltas frontais.

A novidade na atividade foi o zagueiro David Duarte. Liberado pelo departamento médico, o defensor treinou normalmente com os companheiros. Em processo de recuperação, o volante Acevedo deu continuidade a fase de transição.

Registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o lateral esquerdo Iago Borduchi treinou normalmente e deve estar na lista de jogadores convocados. Em compensação, o centroavante Everaldo está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

O Esquadrão de Aço fecha o G-4 e soma 30 pontos ganhos em 16 partidas na Série A. Caso derrote o Dourado, assumirá a liderança provisória da competição.