Grupo City pode ter incentivos fiscais para instalar novo CT do Bahia | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) revelou nesta segunda-feira, 22, que foi procurado pelo Grupo City, responsável pela gestão da SAF (sociedade anônima do futebol) do Esporte Clube Bahia, para ajudar na identificação de terrenos para que a instituição construa um novo centro de treinamentos (CT) em Salvador.

De acordo com o prefeito de Salvador, o Bahia procura um terreno plano de aproximadamente 200 mil metros quadrados, o equivalente a 28 campos de futebol, para a construção do novo CT. O clube, porém, estaria encontrando dificuldades para encontrar o espaço.

“O Bahia SAF demonstrou o desejo de, se houver a possibilidade, retornar com o CT para Salvador. A prefeitura se colocou à disposição, não só para tentar ajudar a viabilizar uma área. A gente sabe que Salvador, pelas características que tem, pela topografia irregular, por estar em uma península, cercada pelo mar, tem limitações de área, uma área de 200 mil metros quadrados e plana. Mas a gente se colocou à disposição para ajudar”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis também deixou claro que o município pode inclusive oferecer benefícios fiscais para que o Bahia, hoje instalado entre Camaçari e Dias D’Ávila, retorne à capital baiana.

“Depois, eventualmente, se houver necessidade de algum benefício fiscal, de algum tipo de apoio, a prefeitura tem o desejo de poder oferecer, além do que nós já oferecemos hoje, que é 85% de isenção do IPTU. A gente tem o desejo de poder dar alguma contribuição a mais, para que o Bahia possa ter suas atividades, seu centro de treinamento, de preparação, aqui em Salvador”, disse o gestor municipal.

O portal A TARDE já havia revelado em outubro de 2023, em primeira mão, que o Grupo City estava em busca de um terreno, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Salvador, para a construção do novo CT.

Na época, dirigentes tricolores, como o CEO Raul Aguirre, e representantes internacionais do Grupo City, como CEO Ferran Soriano, haviam se reunido com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com outros integrantes do governo da Bahia, para tratar do tema.

A ideia do Bahia é deixar a Cidade Tricolor, localizada entre o Polo Petroquímico de Camaçari e a comunidade de Nova Dias D’Ávila, à disposição para as primeiras categorias da divisões de base e para o departamento de futebol feminino.

O Fazendão — que fica entre os bairros do Jardim das Margaridas, em Salvador, e da Itinga, em Lauro de Freitas — também pertence ao Bahia, mas a tendência é que ele seja vendido, já que os atuais gestores do Tricolor acreditam que o espaço não comporta a estrutura grandiosa vislumbrada para a instituição.

Fontes ligadas ao Bahia procuradas pelo portal A TARDE afirmaram que ainda não há uma definição do clube acerca do local do pretendido novo CT, mas deixaram claro que o clube ficaria satisfeito caso encontrasse um terreno em Salvador.

Nesta segunda, foi lançada uma parceria entre o Bahia SAF e a gestão municipal de Salvador, que cedeu a gestão de 11 campos públicos do município para o Tricolor, sendo um por cada subprefeitura da cidade. Segundo Raul Aguirre, o projeto é a realização de um sonho.

No evento, Bruno Reis também revelou que tem conversado com o presidente da associação Esporte Clube Bahia, Emerson Ferretti, para outras parcerias envolvendo esportes olímpicos, como o basquete, e a administração de um ginásio municipal. O diálogo foi confirmado pelo dirigente tricolor.