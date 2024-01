Presidente do Santos divulga detalhes da venda de Jean Lucas ao Bahia | A TARDE

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 8, e anunciou a venda de Jean Lucas para o Bahia. O volante já se apresentou no CT Evaristo de Macedo e está integrado ao grupo tricolor que vai embarcar para a Inglaterra nesta terça-feira, 9. A expectativa é que o Bahia anuncie a contratação do jogador a qualquer momento.

“O Jean Lucas está oficialmente negociado. Já está aprovado pelo comitê de gestão. A negociação foi envolvendo o Grupo City, o Bahia. Foi uma negociação direta com o Grupo City, não havendo nenhum tipo de relação por parte dos compromissos futuros que Santos tenha assumido da gestão anterior”, explicou o dirigente.

Teixeira ainda divulgou o balanço das negociações do Santos, que detalha as cifras da transferência do volante. De acordo com o clube paulista, o Bahia desembolsou 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) + 1.5 milhões de euros (R$ 8 milhões) em metas por 100% dos direitos do atleta.

Em 2023, Jean Lucas atuou em 22 partidas e conseguiu dar três assistências. Anteriormente, o Bahia havia anunciado as saídas de Mateus Claus e Lucas Mugni, além dos empréstimos de Douglas Borel e Dênis Junior, a renovação com o goleiro Danilo Fernandes, a compra em definitivo do zagueiro David Duarte e a contratação do meia Éverton Ribeiro.

Assista a declaração do presidente Marcelo Teixeira:





Reprodução | Santos TV