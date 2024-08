"Pronto para o novo desafio", diz Lucho Rodríguez em apresentação

Lucho Rodriguez durante apresentação oficial - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O atacante Luciano Rodríguez foi apresentado oficialmente como novo jogador do Bahia, na noite desta sexta-feira, 26, na sala de imprensa da Arena Fonte Nova. Ele chega com status de grande joia do futebol uruguaio e de nome cobiçado por clubes da América do Sul e Europa.

Inicialmente, Lucho se mostrou feliz com o novo desafio e enalteceu o carinho da fiel torcida tricolor durante o pouco contato que teve nas duas viagens que fez a Salvador.

"Estou muito feliz por dar o salto a minha carreira e poder vir a um clube com a história da torcida que me recebeu da melhor maneira. Estou muito feliz e pronto para um novo desafio na minha carreira", falou.

Rodríguez também falou da ansiedade em relação ao desfecho da longa negociação entre os clubes. Motivado, ele já anseia em ter o primeiro contato com os novos colegas de time.

"Foi um dia de espera. Estou ansioso também de poder começar a treinar com o grupo e conhecer os companheiros. Foi um dia de muita ansiedade, mas já estou aqui, muito feliz. E, como eu disse, vou poder dar o máximo em cada jogo que eu precise jogar", declarou.

Lucho admitiu que assistiu alguns jogos do Bahia na temporada e elogiou o grupo. Questionado sobre onde gosta de atuar, o atleta de 21 anos afirma que não tem problema em atuar pela beirada ou na referência como centroavante. Tudo depende da maneira em que Rogério Ceni for escalar a equipe.

"Sim. A verdade é que eu vi jogos do Bahia na temporada. Eu vi os companheiros que têm muito boas qualidades técnicas. Para mim, a verdade é que qual seja a posição dentro do campo, a que se adapte melhor ao treinador. Obviamente, seja por direita, por esquerda ou pelo centro, não tenho nenhum problema. Eu gosto de qualquer uma das três. Onde o Rogério me necessite, eu jogarei."

Para contar com o atleta, o Esquadrão de Aço desembolsou R$ 65 milhões de reais ao Liverpool-URU, o que fez de Lucho a contratação mais cara do futebol do Nordeste. Ele diz não estar muito ciente dos números e reforçou que o apoio da família tem sido fundamental.

Ele revelou que o tio Liber Vega morou na Bahia por 10 anos e isso foi um facilitador pela escolha. Lucho é irmão gêmeo de Emiliano Rodríguez, que atua no Atlético-GO.

"Obviamente estou bem de lado do tema da transferência mais cara. A verdade é que estou muito feliz também. Os números não estou muito entendido disso, mas a verdade é que deixarei tudo dentro de campo para corresponder por isso, para dar uma emoção a gente que também confia em mim, que tem dado carinho desde que cheguei a Bahia", falou.

"Obviamente, o apoio da família é muito importante. Estando também meu irmão perto, a verdade é que é muito importante. Meu empresário, meu tio, que, bom, meu tio viveu 10 anos aqui em Bahia e também me contou muito sobre o clube, sobre a cidade. E, bom, também foi parte de que por ele também estou aqui e, como disse, estou muito agradecido por ele", complementou.