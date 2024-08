Técnico do Corinthians elogia Bahia e revela estratégia que deu certo

Ramón Díaz, treinador do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após derrotar o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Brasileirão, o treinador do Corinthians, Ramón Díaz, avaliou a partida e explicou a estratégia para vencer o Esquadrão durante a coletiva pós jogo. Com o resultado, a equipe alvinegra sai da zona de rebaixamento e coloca o Vitória, atual 17º.

"Realmente, a equipe respondeu muito bem, primeiro tempo muito bem, no segundo com alguma dificuldade, mas o Bahia tem um jogo muito bom por dentro e te complica. A equipe teve determinação, agressividade. Creio que foi merecido o triunfo, estamos contentes. Os jogadores interpretaram bem o tipo de partida que teríamos que fazer", disse o treinador em coletiva.

Ainda sobre o duelo contra o Bahia, Ramón destacou a dificuldade de vencer na Fonte Nova e afirmou que a equipe mereceu o resultado. Diante de um 'Caldeirão tricolor' lotado, a torcida do Corinthians também fez a sua festa, que logo foi destacada e elogiada pelo comandante.

"O Bahia durante todo o campeonato vem jogando muito bem, joga bem por dentro, pouco por fora. Tem muitos jogadores técnicos por dentro. Queríamos sempre fechar bem por dentro. Creio que com Félix, André e Cacá fizeram um grande jogo, físico, não deixaram estes jogadores atuar que realmente jogam bem. Alex fez um meio-campo bom, tivemos jogadores que podem ir bem no contra-ataque, com uma precisão que trabalhamos na semana. É muito difícil vencer neste estádio, por isso o Corinthians mereceu, como trabalharam os jogadores. E gostei muito porque toda a parte esquerda acima estava com muita torcida do Corinthians. Continue nos seguindo, porque vamos dar o máximo", disse o treinador argentino.