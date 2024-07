Após 10ª derrota na Série A, risco de rebaixamento do Vitória aumenta

Carpini em partida contra o Fortaleza - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Esporte Clube Vitória sofreu a 10ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série A, para o Fortaleza, e agora vê a probabilidade de rebaixamento aumentar. O Leão da Barra foi derrotado na Arena Castelão por 3x1, pela 17ª rodada da competição, estacionando na casa dos 15 pontos somados.



Desta maneira, o resultado liga um alerta ao rubro-negro, que agora tem 45,5% de voltar a jogar a segunda divisão do Brasileirão, segundo o Departamento de matemática e estatística da UFMG. O Leão soma os mesmos pontos do Corinthians, primeira equipe na zona de rebaixamento, mas ficando à frente por somar uma vitória a mais.

Apesar da preocupação, outros quatro clubes da competição estão em uma situação pior. Na 17ª posição, o Timão tem 48,2% de rebaixamento, seguido por Grêmio, com 61,9%, e Atlético-Go, com 81,4%. Na lanterna da Série A com apenas 8 pontos e um triunfo, o Fluminense é a equipe mais afetada, com 86,0% de chance de jogar a Série B.

O próximo confronto do Vitória será contra o Grêmio, que também luta contra o rebaixamento, no domingo, 21. O confronto será em Caxias do Sul, no estádio Centenário, com início previsto para às 11h.