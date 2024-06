Campeonato do Vitória? Leão conquista apenas 2 pontos em confrontos diretos

Alerrandro briga pela bola com adversário - Foto: Victor Ferreira | E.C Vitória

Que o Brasileirão Série A de 2024 teve início há quase três meses atrás, todo mundo sabe, mas há algumas semanas, o presidente do Vitória, Fábio Mota, fez uma declaração no mínimo inusitada. Na ocasião, o dirigente afirmou que o ‘campeonato’ do Leão da Barra começaria a partir da partida contra o Atlético-GO, disputada no dia 1º de junho, já que enfrentaria equipes do "mesmo nível técnico".

“O Vitória tem uma diferença fenomenal para outras equipes em arrecadação. Sabemos que nosso campeonato é a parte. Nosso campeonato começa de verdade a partir de sábado. Teremos Atlético-GO, Cuiabá e Juventude”, garantiu o presidente, no dia 30 de maio.

No entanto, acontece que desde então, o rubro-negro baiano disputou três partidas, contra Atlético-GO (0 a 2), em casa, Cuiabá (0 a 0), fora, e Juventude (1 a 1), também longe de Salvador, conquistando apenas dois pontos, de nove possíveis, alcançando um aproveitamento de 22% durante o período.

Ainda assim, é possível dizer que o aproveitamento da equipe comandada por Thiago Carpini nestes duelos é superior a porcentagem conquistada pelo Leão nas oito partidas do Brasileirão até o momento. Quando comparado ao aproveitamento geral da competição, o recorte do Vitória nestes três jogos citados por Fábio Mota (22%) é aproximadamente 10% superior, já que o rubro-negro baiano conquistou apenas três pontos, de 24 disputados, alcançando a marca de 12,5% dos pontos conquistados no geral.



Confira as estatisticas do Vitória no recorte dos últimos três jogos:

Atlético-GO: Derrota por 2 a 0, no Barradão

Cuiabá: Empate por 0 a 0, fora de casa

Juventude: Empate por 1 a 1, fora de casa

Pontos disputados: 9

Pontos conquistados: 2

Aproveitamento: 22%

Gols marcados: 1

Gols sofridos: 3

*estagiário sob supervisão do editor Daniel Genonadio