Com media day, elenco do Vitória treina de olho no Palmeiras | A TARDE

O Vitória faz neste domingo, 14, a sua estreia na Série A. O jogo contra o Palmeiras, marcado para as 18h30, vai marcar o retorno do Rubro-Negro à elite do futebol após cinco temporadas fora. Antes do treino desta quinta-feira, 11, os jogadores participaram do media day para o Brasileirão, já com a nova camisa, lançada nesta quarta, 10.

Após o media day, os jogadores foram para o campo, realizaram o aquecimento e ouviram Léo Condé por cerca de 10 minutos. No fim, ainda aplaudiram o aniversariante Osvaldo, que completou 37 anos.

Na primeira parte das atividades, Condé dividiu três times com seis jogadores cada e comandou treino técnico em espaço reduzido, no sistema de rodízio. Dois times se enfrentavam e o terceiro ficava posicionado nas extremidades do quadrado para ser acionado pelo time que estava com a bola dominada.

Na outra metade do campo, o mesmo trabalho foi realizado pelos demais, divididos em três times com cinco jogadores e sob comando do assistente. A diferença é que um time tinha que fazer gol na baliza normal e o outro em quatro balizas menores.

Na segunda etapa, o treinador abriu o campo e conduziu um tático posicional. Para completar o dia de treinamento, comandou uma atividade de finalização com cruzamentos. O elenco do Vitória volta aos treinos nesta sexta-feira, 12, e no sábado, 13, encerra a preparação.