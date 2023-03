"Estamos num clube gigantesco", afirma Zeca sobre o Vitória

Fora do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, o Vitória ainda tem dois compromissos pela Copa do Nordeste antes de virar a chave para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eliminado também da competição regional, o Rubro-Negro cumpre tabela diante do Ceará e finaliza participação contra o Campinense.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 7, o lateral-direito Zeca afirmou que mesmo sem chances de classificação, os atletas jogam pressionados para vencer. Para o jogador, os dias de trabalho visando a Série B serão importantes para o elenco.

"Jogar sem pressão não existe, estamos num clube gigantesco, a gente sempre joga com a pressão de ganhar os jogos, ainda mais em casa. No sentido de preparação para a gente, vai ser muito importante. Tenho certeza que vai ser uns 10, 12 dias de trabalho intenso, para que a gente possa chegar com o tanque cheio na Série B", disse Zeca.

Zeca destacou a importância do apoio da torcida. O atleta pediu para os torcedores lotarem o Barradão e revelou que o elenco já está conversando sobre as perspectivas do clube na disputa da Série B do Brasileirão.

"Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu vi muito aqui nesse clube foi a torcida. É muito importante enfatizar isso, a torcida está conosco, mas que cada vez mais esteja conosco. Eu sei que cada vez mais vai lotar o estádio, com classificações, com jogos grandes, com a Série B chegando, com a perspectivas de grandes jogos, vamos nos preparar para isso, já estamos conversando isso diariamente, eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer e essa torcida maravilhosa vai estar junto com a gente", pontuou.

Contratado no início da temporada pelo executivo de futebol Edgard Montemor, com aprovação do técnico João Burse, Zeca disse que segue acreditando no projeto mesmo com a mudança entre os profissionais do clube.

"Sem dúvidas, sigo confiando. Acho que atitudes tomadas fora de campo cabem às pessoas que são contratadas para isso. Sobre essas coisas que aconteceram a gente não procura falar muito, mas sobre a equipe, vou continuar confiando, vou continuar acreditando. Todos os dias quando eu coloco essa camisa, entro dentro de campo, eu continuo acreditando cada dia mais, até porque o trabalho está sendo bem feito. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Série B", projetou o lateral.

Vitória e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30. O duelo é válido pela sétima rodada da Copa do Nordeste e vai acontecer no Barradão.

"A Copa do Nordeste não acabou no sentido de jogos, temos jogos importantes para fazer. Esse jogo de amanhã será um jogo importantíssimo, será um jogo muito difícil, ao mesmo tempo, conversando bastante, vamos trabalhar hoje para que a gente possa chegar sabendo o que tem que fazer dentro de campo. A gente sempre entra para ganhar", apontou.