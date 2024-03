Itabuna negocia parceria com Vitória para a disputa da Série D | A TARDE

Após o rebaixamento no Campeonato Baiano e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Itabuna ameaçou não disputar a Série D do Campeonato Brasileiro por falta de patrocínio. Mas uma parceria com o Vitória está para sair do papel e o Dragão do Sul deve jogar a quarta divisão do futebol nacional. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Lavinia Sizinio, da rádio Morena FM.

O Portal A TARDE apurou que a parceria abrange o empréstimo de jogadores da equipe sub-20 do Vitória para que o Itabuna consiga disputar a Série D, uma vez que o clube do sul da Bahia já dispensou grande parte do elenco que jogou o Campeonato Baiano.

Além de atletas, o Vitória deve ceder comissão técnica. O técnico Evandro Guimarães, que comandou o Itabuna em duas partidas na reta final do estadual, já foi anunciado pela Juazeirense, que também vai disputar a Série D.

Outro ponto que também está sendo discutido é o mando de campo do Itabuna. Com o estádio da cidade em reforma, o Dragão do Sul mandou seus jogos do Baianão no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. Para a Série D, o clube deve mandar seus jogos no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Vale ressaltar que o time sub-20 do Itabuna segue em preparação para a disputa do Campeonato Baiano da categoria, que está previsto para começar neste fim de semana. Os clubes ainda negociam detalhes da parceria antes de bater o martelo e anunciar o acordo.