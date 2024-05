Léo Condé responde sobre sondagem do Vasco; confira | A TARDE

Após a derrota do Vitória para o Botafogo, na noite desta quinta-feira, 2, em jogo válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Léo Condé concedeu a tradicional entrevista coletiva, na qual ele falou sobre o jogo e também a respeito de uma suposta sondagem que recebeu do Vasco da Gama.

Léo Condé afirmou que seu único foco no momento é o Vitória e que não chegou proposta alguma do clube carioca. "Até mim, não chegou nada. Já tive consultas e propostas em outros momentos, mas estou com a cabeça no Vitória, no momento", pontuou o comandante rubro-negro.

No fim de semana, o Vitória muda o foco para o Campeonato Brasileiro, onde ainda não venceu. O Rubro-Negro recebe o São Paulo no Barradão, às 16h de domingo, 5, pela 5ª rodada da competição.