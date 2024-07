Luan lamenta revés contra o Corinthians: “Triste pelo resultado”

Luan esteve entre os titulares na partida contra o Corinthians - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com um gol sofrido nos acréscimos, o Vitória foi derrotado fora de casa para o Corinthians por 3 a 2, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o jogo, o volante Luan Santos, um dos titulares do rubro-negro baiano, comentou sobre o resultado negativo. Com boa atuação individual no jogo, o camisa 8 enalteceu a boa atuação da equipe e lamentou o revés em São Paulo.



“Triste pelo resultado, mas temos que seguir. Parabéns pela entrega e luta de toda equipe. Corrigir e ajustar os detalhes”, publicou o meio-campista em sua conta no Instagram.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas, o Leão da Barra agora ocupa a 16ª colocação da Série A, com 12 pontos somados em 14 jogos realizados.