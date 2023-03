Osvaldo fala em "sentimento de vergonha" após eliminação do Vitória

O Vitória perdeu para o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, 1, pelo placar de 2 a 0, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Após a partida, o atacante Osvaldo afirmou que está envergonhado pelo resultado.

Em entrevista ao Sportv, Osvaldo afirmou que o Vitória não conseguiu competir com a equipe adversária.

"O sentimento que eu saio hoje é um sentimento de vergonha. Acho que, em 18 anos que eu tenho de profissional, foram poucas as vezes que eu saí tão envergonhado de uma partida. A gente não conseguiu jogar, não conseguiu competir, não conseguiu finalizar", detalhou o atacante.

"Não é só o Osvaldo, não é só o outro, é todo mundo. Todo mundo tem responsabilidade, todos aqui são pais de família, sabem que isso aqui que a gente defende é muito grande. Não pode uma instituição como essa do Vitória estar passando por uma situação dessa. Agora é pedir desculpa ao torcedor mais uma vez", completou o jogador.

Fora da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano, o Vitória entra em campo no próximo domingo, 5, para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. O duelo, que será realizado às 16h, é válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.