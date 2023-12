Vitória faz proposta por zagueiro que estava no Grêmio | A TARDE

O departamento de futebol do Vitória está atento ao mercado e busca reforçar seu setor de defesa. A diretoria rubro-negra já tem um alvo certo: o experiente zagueiro Bruno Alves, de 34 anos, que defendeu o Grêmio em 2023.

A equipe do Portal A TARDE apurou que a proposta foi enviada pela cúpula diretiva do Leão da Barra, que aguarda a resposta do estafe do jogador sobre a oferta. Bruno Alves chegaria a Toca do Leão sem custos, pois ele não terá seu vínculo renovado com o Tricolor gaúcho.

Natural de Jacareí-SP, Bruno Fabiano Alves tem 34 anos e se profissionalizou no Figueirense, onde atuou por quatro temporadas sendo titular na maioria das vezes. Ele passou por clubes como Metropolitano-SC, São José-SP, CRAC-GO. Ele se destacou no São Paulo, onde esteve por cinco anos. Ele estava no Grêmio desde 2022, onde atuou por 99 jogos.

Para a defesa, o Vitória tem as opções de Camutanga , João Victor e Jonh Lessa e Wagner Leonardo.