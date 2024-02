Vitória inicia jornada rumo à luta pelo título da Copa do Nordeste | A TARDE

O Vitória viaja ao interior do Piauí para iniciar sua caminhada rumo ao pentacampeonato da Copa do Nordeste. O Leão da Barra, que não conquista o título desde 2010, encara um grande desafio já na primeira rodada, às 16h: o Altos, no Estádio Lindolfo Monteiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, e o rubro-negro baiano leva a melhor, saindo vencedor em uma oportunidade e empatando a outra.

Após amargar uma derrota por 1 a 0 contra o Jequié, na última quarta-feira, 31, o Vitória vai ao Piauí, com um único objetivo: vencer a partida. Visando este confronto, o atacante Osvaldo concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, onde afirmou que o clube precisa se colocar entre as equipes que vão disputar pela taça de campeão.

“As equipes são muito qualificadas e muitos clássicos são disputados, mas espero que esse ano a gente possa fazer uma grande campanha. O Vitória esse ano é uma equipe de Série A, então a gente tem que se impor, nos colocando entre as equipes que vão brigar pelo título”, disse.



No entanto, o jogo conta com um fator que pode dificultar a vida do Leão da Barra: o gramado do ‘Lindolfinho’. Na etapa preliminar do torneio, o estado do campo do Estádio Lindolfo Monteiro, sede da equipe piauiense, foi alvo de críticas por parte dos jogadores e da comissão técnica do Asa, de Alagoas. O meio-campista Anderson Feijão chegou a afirmar que o campo se encontrava em um estado que classificou como “condição zero”, considerando-o inadequado para um desempenho de qualidade no futebol.

Estádio Lindolfo Monteiro é alvo de critícas. | Foto: Foto: Samuel Pereira / A.A Altos

Desempenho do Vitória no ano



Em 2024, o Vitória disputou cinco partidas pelo Campeonato Baiano, com saldo positivo. Até o momento, a equipe comandada por Léo Condé venceu três jogos e perdeu em duas ocasiões, e ao total, já anotou seis gols, enquanto a defesa sofreu apenas três.

Desempenho do Altos no ano

A equipe piauiense está na terceira colocação do Campeonato Estadual, com duas vitórias, um empate e uma derrota, e já estreou na Copa do Nordeste de 2024, já que disputou a fase preliminar da competição, eliminando o Santa Cruz nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, e o Asa-AL, por 2 a 1.

Provável escalação e Lesionados do Vitória

No ano de 2024, o técnico do time rubro-negro tem implementado uma formação base, realizando poucas alterações de uma partida para outra. Diante disso, espera-se que Léo Condé mantenha a mesma filosofia para o confronto com o Altos.

A provável escalação tem: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; William Oliveira, Dudu e Matheuszinho; Iury Castilho, Alerrandro (Caio Dantas) e Osvaldo (Everaldo).

Os meias Luan e Rodrigo Andrade, o atacante Léo Gamalho e o goleiro Lucas Arcanjo estão no departamento médico do clube. O arqueiro rubro-negro teve detectada uma lesão parcial do ligamento colateral lateral na tarde desta sexta-feira, 2, e Léo Condé deverá optar pela estreia do goleiro Muriel para comandar o sistema defensivo do Leão da Barra.

Provável escalação e lesionados do Altos

Para o confronto deste domingo contra o Leão, o Alviverde busca a recuperação do volante Arielton, do meia Dhonata e dos atacantes Athyrson e João Pedro. Todos eles estão em fase de transição física e passarão por testes antes da partida pelo Nordestão.

No entanto, o Jacaré não contará com o técnico Flávio Araújo, suspenso após ser expulso no duelo contra o ASA, pela segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Renan Barros, preparador físico do clube, assumirá o comando da equipe.

A provável escalação tem: Careca; Luís Guilherme, Arlan, Leandro Amorim e Arthurzinho; Hudson, Marcelinho, Dhonata e Roger Gaúcho; Matheus Rodrigues e Rhuann.