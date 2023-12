Vitória negocia com jogadores do Coritiba, diz jornalista | A TARDE

O mercado de transferências do futebol brasileiro segue agitado e o Vitória segue na busca de reforços para a temporada 2022. A diretoria rubro-negra demonstrou interesse na contratação do lateral-esquerdo Victor Luís, que disputou a última Série A pelo Coritiba. Outro jogador do alviverde paranaense que segue no radar é o meia Marcelino Moreno. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pela equipe de reportagem do Portal A TARDE, com fontes ligadas ao clube.

Victor Luís tem contrato com o Coritiba válido até o fim de 2024. As tratativas entre os clubes é de que o defensor de 30 nos teria a rescisão de contrato antecipada pelo clube coxa branca e estaria livre para assinar com o Leão da Barra. Revelado pelo Palmeiras, ele passou pelo time B do Porto, de Portugal. No Brasil, já atuou no Ceará em 2015 e 2022, e por Botafogo, nas temporadas 2016, 2017 e 2020.

Meia também tem conversa em andamento com o Vitória

Outro jogador do Coritiba que está na mira do rubro-negro baiano é o meia Marcelino Moreno. As negociações seguem em andamento. A cúpula diretiva estuda a possibilidade da aquisição do jogador argentino em definitivo, condição imposta pelo clube paranaense.

Damián Marcelino Moreno tem 29 anos e começou sua carreira no Lanus. Em seu país, passou pelo Talleres e retornou a sua equipe formadora, onde ficou por quatro temporadas. Desde 2020 defendeu o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Moreno chegou ao Coritiba no início da temporada. Devido as boas atuações, o coxa adquiriu 70% dos direitos do jogador junto ao clube norte-americano. No alviverde paranaense, atuou em 45 oportunidades, com dois gols marcados e quatro assistências.