Vitória perde zagueiro para jogo contra o RB Bragantino

Além do volante Caio Vinícius que está suspenso, o técnico Thiago Carpini terá outro desfalque importante para o compromisso diante do RB Bragantino. O zagueiro Camutanga está acometido de uma lesão no joelho e não viaja. A informação foi inicialmente publicada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.



Camutanga sentiu dores no joelho direito durante o aquecimento antes da partida contra o Atlético-MG, na última quinta-feira, 20, no Barradão. Ele foi prontamente vetado para a partida e substituído pelo volante Caio Vinícius.

A opção para o setor é Reynaldo, que é canhoto, assim como Wagner Leonardo. Em coletiva pós-jogo, o treinador rubro-negro afirmou que não quer atuar com dois zagueiros canhotos. Em recuperação de lesão, Bruno Uvini segue em tratamento no departamento médico.

"Eu não tinha muita opção. Não tenho um zagueiro destro no banco. Não vou inventar de jogar com dois canhotos, não fica à vontade. Terminei o jogo contra o Atlético-GO assim e não foi legal, foi uma situação de momento", declarou Carpini.

Com a vitória por 4 a 2 diante do Atlético-MG, o Vitória deu um salto na tabela e saiu da zona de rebaixamento. Agora, o Leão da Barra é o 15º colocado, com nove pontos somados. A equipe chega a marca de quatro partidas sem derrotas, com dois empates e duas vitórias consecutivas.