Vitória sofre com ausência da dupla de zaga titular na Série A; veja | A TARDE

O início de Campeonato Brasileiro Série A do Esporte Clube Vitória em 2024 é conturbado. Com apenas um ponto conquistado nas seis primeiras rodadas (duelo contra o Cuiabá na 2ª rodada foi adiado) e a demissão do treinador que tinha a confiança do elenco, o Leão da Barra igualou o pior começo de Brasileirão da equipe nas últimas dez edições disputadas.

A falta de rendimento nas rodadas iniciais está diretamente atrelada a um fator que foi primordial nas campanhas vencedoras da Série B de 2023 e Campeonato Baiano de 2024: a defesa. Isso porque a dupla de zaga titular, que conquistou o apelo da torcida rubro-negra devido ao entrosamento e confiança, não tem conseguido performar na primeira divisão por uma série de acontecimentos.

Nesta edição do Brasileirão Série A, Wagner Leonardo e Camutanga atuaram juntos por apenas 90 minutos, ou seja, uma única partida inteira, contra o Palmeiras, na 1ª rodada da competição. Após este duelo, a dupla de zaga titular do Vitória não pôde ser utilizada novamente devido a uma lesão sofrida pelo camisa 13, justamente no jogo contra o ‘Verdão’, e a expulsão do zagueiro artilheiro na derrota para o São Paulo, no dia 05/05.

Vale lembrar que os zagueiros não poderão atuar juntos novamente, desta vez no confronto contra o Atlético-GO, neste sábado, 18, às 16h, no Barradão. Isso porque no último domingo, 12, Camutanga foi expulso contra o Vasco, portanto, não poderá jogar na partida que marcará o retorno de Wagner Leonardo aos time titular. Entretanto, é importante ressaltar que os zagueiros chegaram a jogar juntos durante o período, mas no jogo contra o Botafogo, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil.

