Vitória tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série A | A TARDE

Um dos pontos fortes do Vitória na conquista da Série B de 2023, o sistema de defesa se tornou um problema no retorno a Série A. Ao lado do Fluminense, o rubro-negro baiano tem a pior defesa do Brasileirão, com 13 gols sofridos. O líder no quesito é o Vasco da Gama, sendo vazado 17 vezes.

No empate por 0 a 0 com o Cuiabá na última rodada, o Vitória voltou a não sofrer gols após nove partidas. Vale salientar que a dupla de zaga campeã da segundona de 2023 e do estadual de 2024, Wagner Leonardo e Camutanga jogaram juntos em Mato Grosso. Os defensores eram considerados homens de confiança do ex-treinador Léo Condé.

Com a chegada de Thiago Carpini, o experiente Bruno Uvini tem sido utilizado na equipe principal. O camisa 25 foi a campo na condição de titular em quatro jogos, com oito gols vazados. Lesionado, ele segue em tratamento e deve ser liberado em 10 dias.



O Vitória terá mais quatro sessões de treinamentos antes do jogo contra o Juventude, marcado para a próxima terça-feira, 11, às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, válido pela 8ª rodada do Brasileirão.

