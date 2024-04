Zeca critica arbitragem do Ba-Vi: "A Bandeirinha estava perdida" | A TARDE

O Vitória foi superado de virada pelo arquirrival Bahia por 2 a 1, no segundo clássico Ba-Vi de 2024, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado colocou o rubro-negro baiano em situação difícil na tabela do Nordestão.

O lateral-direito Zeca concedeu entrevista na Arena Fonte Nova. O capitão rubro-negro acredita que o time vacilou defensivamente, porém teve boa atuação coletiva.

"A gente começou bem. Fizemos o que o professor pediu e marcamos o gol. Estamos felizes pelo lindo gol do Alerrandro. Depois, tivemos cinco minutos com o gol deles ali que o professor já tinha avisado a gente do preenchimento de área e eles acabam tocando para trás nesse funil. Acho que uma desatenção só nossa que eles fizeram o gol", falou inicialmente.

"Tem que exaltar todos os atletas, depois teve a infelicidade da expulsão do Mateus. E a gente continua jogando, tocando a bola, tentando fazer o gol. É difícil com um a menos, mas agora é descansar que o professor vai conversar com a gente e tem um jogo importante contra o Fortaleza", disse o defensor.

Zeca também comentou sobre a arbitragem. Ele questionou a falta de critérios do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e criticou a assistente Karla Cavalcanti de Santana.

"Esse jogo ela estava dando falta sem ser e o juiz estava amarelando nosso time todo no primeiro tempo sem precisar. Teve uma falta que ele deu amarelo ao Wagner [Leonardo] e o Cuesta fez a mesma falta e ele não deu nada no Alerrandro. A Bandeirinha estava perdida. Quando a gente erra a gente dá a cara para poder falar e eles deveriam também", bradou o camisa 2.

Sem tempo para lamentações, o time do técnico Léo Condé muda o foco e pensa no jogo contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 23, às 20h30, na Arena Castelão, pela 7ª rodada do regional. O Leão da Barra agora é o 5º colocado do grupo A, com oito pontos ganhos.