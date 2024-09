Esposa de Izquierdo se despede nas redes: "Uma parte de mim morre"

Selena lembrou dos dois filhos do casal, cujo nascimento do mais novo, inclusive, o jogador acompanhou há duas semanas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Esposa do zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, Selena utilizou as redes sociais para publicar uma carta de despedida ao jogador, que morreu nesta terça-feira, 27, após ter ficado quase uma semana por sofrer uma arritmia cardíaca durante a partida entre Nacional-URU e São Paulo, na última quinta-feira, 22.

No depoimento, Selena lembrou dos dois filhos do casal, cujo nascimento do mais novo, inclusive, o jogador acompanhou há duas semanas. A outra filha mais velha de Izquierdo e a esposa tem dois anos.

"Hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo; para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, minha dupla incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você", escreveu.

Ela prosseguiu com a despedida: "A partir hoje apenas sonho com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que enche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e fizeram força de uma forma ou outra. Hoje Juanma cuida de mim e, em especial, dos nossos bebês do céu. Vou te amar por toda a minha vida, meu guerreiro".

A família do uruguaio começou a chegar ao Brasil na sexta passada. Além de Selena, os pais do jogador, Sandra e Nelson, e a irmã Sofia viajaram para São Paulo para acompanhar as notícias sobre o quadro de saúde do jogador.