Estádio de clube campeão brasileiro é demolido e dá lugar a supermercado

Uma grande mudança em cidade mineira chamou a atenção recentemente. A Fazendinha, estádio que pertencia ao Boa Esporte, clube de Ituiutaba (MG), foi demolido e no terreno está sendo construído um novo supermercado da rede de Supermercados BH, uma das grandes empresas varejista do país.

O valor exato da venda do Estádio da Fazendinha pelo Boa Esporte para a rede de Supermercados BH, oficializada em janeiro de 2024, não foi divulgado publicamente pelas partes envolvidas. Em 2021, o estádio chegou a ir à leilão e arrematado por R$ 1,225 milhão. O clube, no entanto, conseguiu anular a arrematação, manteve o imóvel e o vendeu.

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A demolição da Fazendinha aconteceu no fim de 2025. Em nota na época, o clube disse que “a construção de um Centro de Distribuição, assim como, a instalação da loja, é um salto para o desenvolvimento para o Município de Ituiutaba-MG, com a geração de mais de 250 empregos diretos, arrecadação de impostos, abastecimento da região, dentre os benefícios para toda a região”.

Além de um supermercado, a nova unidade também funcionará como um hub logístico e comercial. A previsão é, além da loja física, da instalação de um Centro de Distribuição (CD) da marca, visando otimizar a logística na região mineira.

Recentemente, a construtora responsável pela construção do supermercado/hub logístico e comercial divulgou novas imagens das obras.

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Boa Esporte campeão brasileiro

O Boa Esporte se sagrou campeão brasileiro da Série C em 2016, mas acumulou rebaixamentos, deixando a segunda divisão em 2018 e ficando sem qualquer divisão desde 2022, já que no ano anterior não conseguiu o acesso na Série D.

Desde 2022, o Boa Esporte não tem calendário nacional e deixou de ocupar a primeira divisão do Campeonato Mineiro.

Ainda assim, a Fazendinha tem história ainda mais antiga, já que clube recebia jogos oficiais desde 2010, quando o Boa Esporte atuou pelo Campeonato Mineiro e pela Série C do Brasileirão.