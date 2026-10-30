Estádio histórico dará lugar a arena moderna de quase R$ 14 bilhões

Inter de Milão e Milan deram mais um passo importante para a construção de sua nova casa. Os dois clubes italianos anunciaram oficialmente, nesta quinta-feira, 29, o projeto do Generali Stadium, arena que substituirá o tradicional San Siro e terá capacidade para receber 71.500 torcedores. O empreendimento tem custo total estimado em 2,3 bilhões de euros, aproximadamente R$ 14 bilhões.



Veja o tradicional San Siro:

San Siro será substituído por arena moderna de quase R$ 14 bilhões - Foto: Franck Fife/AFP



A nova estrutura será construída na área atualmente utilizada como estacionamento do San Siro. De acordo com o planejamento apresentado pelos clubes, as obras devem começar em 2028, enquanto a inauguração está prevista para a temporada 2031/32, quando o estádio deverá receber sua primeira partida.



O projeto arquitetônico foi desenvolvido por empresas especializadas contratadas pelos rivais de Milão, responsáveis por uma concepção que também remete a trabalhos de destaque no cenário internacional, como o Estádio de Wembley, em Londres.



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Novo estádio de Inter e Milan terá arquibancadas inspiradas na Muralha Amarela

Um dos principais diferenciais do Generali Stadium está no conceito arquitetônico. A arena contará com uma estrutura em formato de "X" e um teto com dupla curvatura, características que darão identidade visual ao novo estádio.



A proposta também busca proporcionar uma atmosfera intensa durante as partidas. Para isso, as arquibancadas localizadas atrás dos gols terão inclinação de 37 graus, em uma configuração inspirada na famosa "Muralha Amarela" do Borussia Dortmund, conhecida pela proximidade e pela pressão exercida pelos torcedores sobre os adversários.





Arena será multiuso e terá espaços exclusivos para torcedores

Além de receber os jogos de Inter de Milão e Milan, o novo estádio foi projetado para sediar diferentes modalidades esportivas e eventos de entretenimento. Entre as possibilidades estão partidas de futebol americano, lutas e até desfiles de moda.



A estrutura também contará com áreas destinadas a experiências exclusivas para o público. Entre os espaços previstos estão setores luxuosos e uma área VIP com visão privilegiada do túnel por onde os jogadores entrarão em campo.



Outro ponto considerado pelos responsáveis pelo empreendimento é o impacto sonoro na região. Como existem residências a pouco mais de 70 metros da futura arena, o projeto prevê soluções de isolamento acústico para reduzir a propagação do barulho provocado pelos eventos.



Novo estádio de Inter e Milan terá investimento de quase R$ 14 bilhões

O projeto do Generali Stadium prevê um investimento de 708 milhões de euros, aproximadamente R$ 4,25 bilhões, apenas para a construção do estádio. O valor, no entanto, representa uma parte do empreendimento, que inclui também a demolição de estruturas existentes e a construção de um complexo com parques, hotéis e outros espaços comerciais e de entretenimento.



Somando todas as intervenções, o custo total estimado chega a 2,3 bilhões de euros, cerca de R$ 14 bilhões. O empreendimento representa um investimento estratégico para os dois clubes: o Milan, controlado pelo fundo RedBird, e a Inter de Milão, administrada pela Oaktree.



O nome Generali Stadium foi definido por meio de um acordo de naming rights com o grupo financeiro Generali. Segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o contrato com a seguradora deve movimentar aproximadamente 650 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 4 bilhões, ao longo de 20 anos.



Sustentabilidade também está entre as prioridades do projeto

O planejamento do novo estádio também contempla medidas voltadas à sustentabilidade e à eficiência energética. A arena deverá contar com um sistema de ventilação natural e placas fotovoltaicas para geração de energia solar.



As soluções fazem parte da estratégia dos clubes para diminuir o impacto ambiental da estrutura a longo prazo. Com a apresentação do projeto, o empreendimento avança para as etapas finais de aprovação junto aos órgãos governamentais antes do início das obras, previsto para 2028.