Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Estreia do Vitória encerra tabu de 17 anos no Brasileirão; saiba qual

Leão da Barra venceu o Remo por 2 a 0 e encerrou longo jejum

João Grassi

Por João Grassi

28/01/2026 - 23:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026
Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026 -

Além dos três pontos conquistados no Brasileirão Série A de 2026 com o 2 a 0 sobre o Remo, nesta quarta-feira, 28, o Vitória quebrou um longo tabu que acumulava há 17 anos. Desde a temporada 2009, o Leão da Barra não estreava uma edição da Série A vencendo.

De lá para cá, o Vitória havia participado oito vezes do Brasileirão Série A, com cinco empates e três derrotas em seus primeiros jogos dessas temporadas. Foi apenas a segunda estreia com resultado positivo desde 2003, quando foram implementados os pontos corridos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes de bater a equipe paraense no Barradão nesta noite, o Athletico havia sido o último adversário derrotado pelo Leão numa rodada de abertura, quando venceu também por 2 a 0, com gols de Wallace e Leandro Domingues, em Curitiba.

Leia Também:

Jair enaltece "espírito coletivo" após grande estreia do Vitória
Lá ele! Com bom humor, Fabri comenta grande estreia do Vitória
Ex-Vitória marca nos acréscimos e decide classificação na Champions

Estreias do Vitória na Série A de pontos corridos

  • 2003: Vitória 1x1 Figueirense - Barradão
  • 2004: São Caetano 1x0 Vitória - Anacleto Campanella
  • 2008: Vitória 0x2 Cruzeiro - Barradão
  • 2009: Athletico 0x2 Vitória - Arena da Baixada
  • 2010: Palmeiras 1x0 Vitória - Parque Antárctica
  • 2013: Vitória 2x2 Internacional - Arena Fonte Nova
  • 2014: Internacional 1x0 Vitória - Beira-Rio
  • 2016: Santa Cruz 4x1 Vitória - Arruda
  • 2017: Avaí 0x0 Vitória - Ressacada
  • 2018: Vitória 2x2 Flamengo - Barradão
  • 2024: Vitória 0x1 Palmeiras - Barradão
  • 2025: Juventude 2x0 Vitória - Alfredo Jaconi
  • 2026: Vitória 2x0 Remo - Barradão
Vitória 2x2 Flamengo - Série A 2018
Vitória 2x2 Flamengo - Série A 2018 | Foto: MAURÍCIA DA MATTA / EC VITÓRIA

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro EC Vitória 2026 estatísticas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

x