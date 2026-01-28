Estreia do Vitória encerra tabu de 17 anos no Brasileirão; saiba qual

Vitória venceu o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão de 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Além dos três pontos conquistados no Brasileirão Série A de 2026 com o 2 a 0 sobre o Remo, nesta quarta-feira, 28, o Vitória quebrou um longo tabu que acumulava há 17 anos. Desde a temporada 2009, o Leão da Barra não estreava uma edição da Série A vencendo.

De lá para cá, o Vitória havia participado oito vezes do Brasileirão Série A, com cinco empates e três derrotas em seus primeiros jogos dessas temporadas. Foi apenas a segunda estreia com resultado positivo desde 2003, quando foram implementados os pontos corridos.

Antes de bater a equipe paraense no Barradão nesta noite, o Athletico havia sido o último adversário derrotado pelo Leão numa rodada de abertura, quando venceu também por 2 a 0, com gols de Wallace e Leandro Domingues, em Curitiba.

Estreias do Vitória na Série A de pontos corridos

2003 : Vitória 1x1 Figueirense - Barradão

: Vitória 1x1 Figueirense - Barradão 2004 : São Caetano 1x0 Vitória - Anacleto Campanella

: São Caetano 1x0 Vitória - Anacleto Campanella 2008 : Vitória 0x2 Cruzeiro - Barradão

: Vitória 0x2 Cruzeiro - Barradão 2009 : Athletico 0x2 Vitória - Arena da Baixada

: Athletico 0x2 Vitória - Arena da Baixada 2010 : Palmeiras 1x0 Vitória - Parque Antárctica

: Palmeiras 1x0 Vitória - Parque Antárctica 2013 : Vitória 2x2 Internacional - Arena Fonte Nova

: Vitória 2x2 Internacional - Arena Fonte Nova 2014 : Internacional 1x0 Vitória - Beira-Rio

: Internacional 1x0 Vitória - Beira-Rio 2016 : Santa Cruz 4x1 Vitória - Arruda

: Santa Cruz 4x1 Vitória - Arruda 2017 : Avaí 0x0 Vitória - Ressacada

: Avaí 0x0 Vitória - Ressacada 2018 : Vitória 2x2 Flamengo - Barradão

: Vitória 2x2 Flamengo - Barradão 2024 : Vitória 0x1 Palmeiras - Barradão

: Vitória 0x1 Palmeiras - Barradão 2025 : Juventude 2x0 Vitória - Alfredo Jaconi

: Juventude 2x0 Vitória - Alfredo Jaconi 2026 : Vitória 2x0 Remo - Barradão

Vitória 2x2 Flamengo - Série A 2018 | Foto: MAURÍCIA DA MATTA / EC VITÓRIA

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.