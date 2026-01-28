ESPORTES
Estreia do Vitória encerra tabu de 17 anos no Brasileirão; saiba qual
Leão da Barra venceu o Remo por 2 a 0 e encerrou longo jejum
Por João Grassi
Siga o A TARDE no Google
Além dos três pontos conquistados no Brasileirão Série A de 2026 com o 2 a 0 sobre o Remo, nesta quarta-feira, 28, o Vitória quebrou um longo tabu que acumulava há 17 anos. Desde a temporada 2009, o Leão da Barra não estreava uma edição da Série A vencendo.
De lá para cá, o Vitória havia participado oito vezes do Brasileirão Série A, com cinco empates e três derrotas em seus primeiros jogos dessas temporadas. Foi apenas a segunda estreia com resultado positivo desde 2003, quando foram implementados os pontos corridos.
Antes de bater a equipe paraense no Barradão nesta noite, o Athletico havia sido o último adversário derrotado pelo Leão numa rodada de abertura, quando venceu também por 2 a 0, com gols de Wallace e Leandro Domingues, em Curitiba.
Leia Também:
Estreias do Vitória na Série A de pontos corridos
- 2003: Vitória 1x1 Figueirense - Barradão
- 2004: São Caetano 1x0 Vitória - Anacleto Campanella
- 2008: Vitória 0x2 Cruzeiro - Barradão
- 2009: Athletico 0x2 Vitória - Arena da Baixada
- 2010: Palmeiras 1x0 Vitória - Parque Antárctica
- 2013: Vitória 2x2 Internacional - Arena Fonte Nova
- 2014: Internacional 1x0 Vitória - Beira-Rio
- 2016: Santa Cruz 4x1 Vitória - Arruda
- 2017: Avaí 0x0 Vitória - Ressacada
- 2018: Vitória 2x2 Flamengo - Barradão
- 2024: Vitória 0x1 Palmeiras - Barradão
- 2025: Juventude 2x0 Vitória - Alfredo Jaconi
- 2026: Vitória 2x0 Remo - Barradão
Próximo compromisso
O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes