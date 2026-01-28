Jair enaltece "espírito coletivo" após grande estreia do Vitória

Jair Ventura - Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

O Vitória largou da melhor maneira no Campeonato Brasileiro, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Remo, nesta quarta-feira, 28, no Barradão. O técnico Jair Ventura celebrou os primeiros três pontos conquistados na Série A e enalteceu seu grupo de atletas.

Em entrevista coletiva após o apito final, Ventura afirmou que o Leão teve o "controle do jogo" e que poderia ter feito ainda mais gols, além do goleiro Gabriel não ter sido muito exigido pelo ataque remista. Ele ressaltou a melhora de desempenho da equipe no segundo tempo.

Esse grupo é merecedor disso tudo. Queria aproveitar para parabenizá-los também pelo espírito coletivo deles. Jair Ventura - Técnico do Vitória

O técnico do Vitória afirmou que, apesar da derrota, o desempenho no clássico Ba-Vi, no último domingo, 25, havia deixado uma boa impressão para a comissão técnica de que o trabalho está funcionando.

"No último jogo não conseguimos o resultado, mas a gente tinha convicção que a gente estava no caminho certo por ter feito um bom jogo. No primeiro tempo a gente ainda estava mais um pouco ansioso, o Matheuzinho teve a chance cara a cara para fazer o gol. A gente teve controle do jogo", detalhou.

"Foram sete finalizações nossas no gol, uma só do nosso aniversário. Poderiam ter saído mais gols. O pênalti que não foi pênalti, o lance do Fabri, o outro lance de impedimento. O Gabriel não fez nenhuma grande defesa", completou Jair.

Importância dos reservas

Jogadores que vieram do banco de reservas, Dudu, Erick e Fabri entraram bem no segundo tempo. Jair Ventura fez questão de elogiar os suplentes, principalmente Erick. O ponta-direita perdeu posição no time titular para Matheuzinho e não demonstrou "vaidade", de acordo com o técnico.

"Eu conversei com o Erick sobre a mudança. Os primeiros jogos dele não foram tão bons e o Matheus entrou por meritocracia minha. A gente achou que teria que dar uma oportunidade para ele. O banco de reservas hoje para mim foi importantíssimo na nossa vitória, parabenizar a todos", celebrou Jair.

Ventura finalizou sua fala relembrando sobre as críticas recebidas por Fabri por parte da torcida. Ele voltou a ressaltar sobre a importância do coletivo e destacou que essa "sinergia" entre os atletas já vem do ano passado.

"Muita gente não queria ver o Fabri nem pintado de ouro. Ele entra hoje e muda o jogo, o Dudu entrou muito bem também, o Eric entrou muito bem. Nosso banco foi fundamental para nossa vitória, parabenizar e mostra a força coletiva da nossa equipe", disse.

Próximo compromisso

O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.