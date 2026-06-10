EUA dão o troco e derrotam o Brasil diante de 55 mil torcedores

Após encerrar um longo jejum diante dos Estados Unidos ao vencer por 2 a 1 no último sábado, em São Paulo, a Seleção Brasileira Feminina não conseguiu repetir o feito no segundo amistoso da Data Fifa. Na noite desta terça-feira, 9, diante de mais de 55 mil torcedores no Castelão, em Fortaleza, a equipe comandada por Arthur Elias foi derrotada por 1 a 0 pelas norte-americanas.



O único gol da partida saiu no segundo tempo. Em uma finalização de fora da área de Wilson, a bola desviou na zagueira Isabela e acabou enganando a goleira Lorena. Na súmula oficial, o lance foi registrado como gol contra da defensora brasileira.



O confronto estabeleceu um novo recorde de público em amistosos da Seleção Brasileira Feminina realizados em território nacional. Ao todo, 55.744 torcedores compareceram ao Castelão para acompanhar o duelo. O presidente da CBF, Samir Xaud, esteve presente no estádio.



Mesmo diante de uma das principais potências do futebol feminino mundial, o Brasil entrou em campo embalado por duas vitórias consecutivas sobre as norte-americanas e buscava ampliar a sequência positiva. Empurrada pela torcida durante os 90 minutos, a equipe criou oportunidades importantes, especialmente na primeira etapa.



A melhor delas veio em uma cobrança aérea. Isa Haas chegou a balançar as redes após completar de cabeça, mas o lance acabou anulado por impedimento.



O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pela intensidade ofensiva dos dois lados. No entanto, as principais chances ficaram com as visitantes, que encontraram pela frente uma inspirada Lorena. A goleira brasileira teve atuação decisiva e relembrou as grandes exibições que a colocaram em evidência durante a campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.





Ainda no primeiro tempo, Lorena realizou importantes intervenções aos 24 e 27 minutos. Já nos acréscimos, arrancou aplausos da torcida ao protagonizar duas grandes defesas em sequência, evitando gols de Sears e Wilson.



A nota preocupante da etapa inicial foi a saída da atacante Dudinha. Aos 31 minutos, a jogadora sentiu fortes dores no joelho, deixou o gramado chorando e recebeu o apoio das companheiras antes de seguir para o vestiário.



Na volta do intervalo, a Seleção Brasileira tentou pressionar em busca do empate, mas voltou a esbarrar na forte marcação adversária e na necessidade de se defender das investidas americanas. Mais uma vez, Lorena apareceu em momentos decisivos, realizando outras cinco intervenções importantes ao longo da segunda etapa.



Apesar da grande atuação da arqueira, o Brasil não conseguiu evitar o gol que definiu o resultado. Wilson, autora do gol da vitória dos Estados Unidos na derrota norte-americana para o Brasil na Neo Química Arena, voltou a ser protagonista ao arriscar de fora da área. O desvio em Isabela tirou qualquer possibilidade de defesa de Lorena, que foi surpreendida pela mudança de trajetória da bola.



Nos minutos finais, Marta voltou a atuar pela Seleção Brasileira após ficar afastada desde a Copa América do ano passado. A camisa 10 entrou em um cenário adverso para a equipe, que terminou a partida com apenas nove jogadoras em campo.



Isso porque Bia Zaneratto e Tarciane receberam cartão vermelho durante o segundo tempo. O técnico Arthur Elias também foi expulso. Após o apito final, a árbitra espanhola Paola Lopez ainda mostrou o cartão vermelho para Kerolin e Ludmila por reclamações, encerrando uma noite de forte tensão para a equipe brasileira.