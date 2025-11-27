Éverton Ribeiro recebe Título de Cidadão Soteropolitano na próxima semana

Éverton Ribeiro vai receber Título de Cidadão Soteropolitano - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O destaque, camisa 10 e capitão do Esporte Clube Bahia, Éverton Ribeiro, será homenageado com o título de Cidadão Soteropolitano em uma sessão solene na próxima terça-feira, 2, no Plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador. A honraria foi proposta pelo vereador Claudio Tinoco (União Brasil).

A entrega deste título visa reconhecer o elo construído por Éverton Ribeiro com a cidade de Salvador desde sua chegada ao Tricolor de Aço, em janeiro de 2024, além de destacar sua trajetória triunfante e grande influência positiva dentro e fora dos gramados.

Na justificativa apresentada por Tinoco à Câmara Municipal, são destacadas as características que, de acordo com o mesmo, aproximam o camisa 10 com a capital baiana.

“Éverton construiu, em pouco tempo, uma relação de pertencimento com Salvador que vai além do futebol. Ele representa compromisso, respeito e entrega, valores que definem o povo soteropolitano. Este título reconhece não apenas o atleta, mas o cidadão que ele se tornou para a nossa cidade”, afirmou o vereador.

Identificação com Salvador

Éverton Ribeiro é natural de Arujá, em São Paulo, e tem 36 anos de idade, ele soma diversos títulos de expressão no futebol, tanto nacionais quanto internacionais. Sua galeria de troféus é composta por diversos títulos, como por exemplo:

quatro Campeonatos Brasileiros;

duas Libertadores;

duas Supercopas do Brasil;

uma Copa do Brasil;

participação na Copa do Mundo FIFA de 2022.

Na Bahia, Éverton assumiu rapidamente o protagonismo no elenco do Bahia, somando mais de 100 jogos, o capitão é reconhecido por sua grande liderança, profissionalismo e forte identificação com a cultura do clube e da torcida.