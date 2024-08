Ex-Bahia, Bellintani adquire novo clube de futebol e já mira Europa

Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani adquiriu um novo clube em território nacional. Trata-se do Linense, time de futebol do interior de São Paulo, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Além do alvirrubro, o empresário já é dono da SAF do Londrina.

A informação foi divulgada pelo jornalista Andre Hernan, nesta quarta-feira, que também garantiu que Bellintani terá uma equipe na Europa em breve, a fim de formar um conglomerado de clubes.

De acordo com o Jornal Debate, da cidade de Lins, a negociação durou mais de 70 dias. O contrato só poderá ser assinado após uma mudança estatutária, por isso, uma assembleia será feita neste sábado.

O planejamento inicial é de que haja um investimento de R$ 27 milhões em seis anos, contando Paulista A2, Copa Paulista e categorias de base. Entretanto, em caso de acesso à elite do estadual, o valor subiria para R$ 48 milhões.

Vale lembrar que, em maio deste ano, a empresa de Bellintani, a Squadra Sports, entrou em um acordo com o Ypiranga e irá administrar o departamento de futebol profissional e amador por 10 anos, podendo renovar o vínculo.