Ex-Bahia, Everaldo ativa modo sincerão: "Tem duas bolas igual a gente"

Everaldo provocou a Inter de Milão após a vitória do Fluminense por 2 a 0 no Mundial de Clubes - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Após a classificação do Fluminense para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025, o atacante Everaldo, ex-Bahia, foi direto ao comentar a vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão. Em entrevista ao Sportv, o jogador exaltou a atuação da equipe e ironizou o favoritismo da vice-campeã europeia, destacando a diferença de investimento e estrutura, mas valorizando a entrega do elenco tricolor.

“Eu acabei de falar agora com alguns colegas: eles têm uma força de investimento muito maior que a nossa, é um time europeu, foi vice-campeão da Champions League... enfim, é um time muito tradicional na Europa. Mas, com todo o respeito, eles não têm três bolas. Eles têm duas bolas igual a gente. Eu comentei isso com os nossos colegas ali e foi o que a gente demonstrou”, declarou Everaldo, em tom provocativo.

O atacante também elogiou o desempenho coletivo e a execução da estratégia traçada pelo técnico Renato Gaúcho para superar o clube italiano. Para ele, o Fluminense soube sofrer e aproveitou as oportunidades criadas com precisão.

“Dentro da nossa proposta, do que o Renato nos passou, a gente fez perfeitamente. Sabíamos que íamos sofrer, mas fomos fatais nas horas que nós criamos as oportunidades. A gente fez o que foi pedido e entregamos o resultado. O time da Inter era favorito, mas dentro da nossa transpiração e inspiração, a gente conseguiu ganhar e classificar”, completou.

Com gols de Germán Cano e Hércules, o Fluminense superou a Inter de Milão por 2 a 0 e agora aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al-Hilal para conhecer seu adversário nas quartas de final do Mundial.