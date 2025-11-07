Ex-Bahia se empolga em comemoração e perderá jogo contra o Vitória

Artur Victor, atacante do Botafogo - Foto: Vitor Silva | Botafogo

Ex-jogador do Bahia e atualmente peça importante no elenco do Botafogo, o atacante Artur Victor não enfrenta o Vitória na partida deste domingo, 9, pelo Brasileirão. O jogador de 27 anos está suspenso por acúmulo de cartões.

Autor de um gol na vitória do Botafogo por 3 a 0 diante do Vasco da Gama, na última quarta-feira, 5, Artur recebeu o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração do segundo tento. Com isso, ele cumpre suspensão automática contra o Leão da Barra.

De acordo com a transmissão da Amazon Prime Video, o técnico botafoguense, Davide Ancelotti, ficou bravo com o gesto de Artur ao tirar o uniforme e ser advertido. Vale lembrar que o clube carioca, atual 6º colocado, disputa uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Contratado nesta temporada, Artur Victor atua na ponta-direita e acumula 43 jogos pelo Glorioso, sendo 23 deles na Série A, com seis gols e cinco assistências distribuídas em todas as competições de 2025.

Vitória x Botafogo

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo, que não terá Artur Victor disponível. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.