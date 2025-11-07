Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE FORA

Ex-Bahia se empolga em comemoração e perderá jogo contra o Vitória

Atacante de 27 anos é peça importante no elenco do Botafogo

João Grassi

Por João Grassi

07/11/2025 - 20:19 h
Artur Victor, atacante do Botafogo
Artur Victor, atacante do Botafogo -

Ex-jogador do Bahia e atualmente peça importante no elenco do Botafogo, o atacante Artur Victor não enfrenta o Vitória na partida deste domingo, 9, pelo Brasileirão. O jogador de 27 anos está suspenso por acúmulo de cartões.

Autor de um gol na vitória do Botafogo por 3 a 0 diante do Vasco da Gama, na última quarta-feira, 5, Artur recebeu o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração do segundo tento. Com isso, ele cumpre suspensão automática contra o Leão da Barra.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a transmissão da Amazon Prime Video, o técnico botafoguense, Davide Ancelotti, ficou bravo com o gesto de Artur ao tirar o uniforme e ser advertido. Vale lembrar que o clube carioca, atual 6º colocado, disputa uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Contratado nesta temporada, Artur Victor atua na ponta-direita e acumula 43 jogos pelo Glorioso, sendo 23 deles na Série A, com seis gols e cinco assistências distribuídas em todas as competições de 2025.

Leia Também:

Vitória faz suspense sobre presença de Halter em duelo com o Botafogo
Vai lotar! Vitória anuncia público parcial para jogo contra o Botafogo
Dobro do poder de fogo: o que números dizem sobre Vitória e Botafogo
Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Vitória x Botafogo

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 9, contra o Botafogo, que não terá Artur Victor disponível. A bola rola no Barradão às 16h, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Artur Victor Botafogo FR desfalque ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artur Victor, atacante do Botafogo
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Artur Victor, atacante do Botafogo
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Artur Victor, atacante do Botafogo
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Artur Victor, atacante do Botafogo
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x