Ex-jogador do Benfica morre em acidente de carro

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O ex-jogador Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, que atuou pelo Benfica, morreu neste sábado, 11, em um acidente de carro em Vermões, a cerca de 50km de Lisboa.

Conhecido mundialmente como Manú, o português tinha 43 anos e estava aposentado dos gramados há cerca de sete anos.

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Além do Benfica, o ex-ponta direita jogou pelo FC Alverca, Lourinhanense, Estrela Amadora, Marítimo, Vitória FC, SL Cartaxo e Vilafranquese, todos times português.

Fora do país, Manú vestiu a camisa do Modena e FC Carpenedolo, da Itália, AEK (Grécia), Legia Warszawa (Polônia), Beijing Guoan (China), e pelos clubes de Chipre, Ermis Aradippou e Pafos FC.

Manú foi bicampeão da Taça da Polônia com o Legia, time que manifestou luto com a morte do ex-jogador por meio de um comunicado nas redes sociais.

"Com profundo pesar recebemos a notícia da morte de Manú. Apresentamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família e aos entes queridos. Que ele descanse em paz", disse a nota do time polonês.