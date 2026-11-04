Ex-jogadores da NFL e MLB e bicampeão paralímpico são eleitos nos EUA

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Mesmo quem não acompanha a política estadunidense pôde reconhecer alguns nomes nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, realizadas nesta terça-feira, 3. Ex-atletas da NFL, principal liga de futebol americano do país, e da MLB, de beisebol, além de um bicampeão paralímpico, conquistaram vagas no Congresso norte-americano, e um antigo treinador de futebol americano universitário também foi eleito governador.

Entre os destaques estão Colin Allred, que atuou pelo Tennessee Titans, Mark Teixeira, campeão da World Series pelo New York Yankees, e Josh Turek, medalhista de ouro no basquete em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e de Tóquio, em 2020.

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O ex-técnico Tommy Tuberville, por sua vez, deixará o Senado para assumir o governo do Alabama. O pleito também marcou uma mudança na composição política dos Estados Unidos, com o Partido Democrata conquistando o controle das duas casas do Congresso, a Câmara dos Representantes e o Senado, após os resultados das eleições.

Ex-jogador da NFL volta ao Congresso pelo Texas

Colin Allred, de 43 anos, foi eleito deputado federal pelo Partido Democrata no 33º distrito do Texas. O ex-jogador de futebol americano retorna à Câmara dos Representantes, onde já havia exercido mandato entre 2019 e 2025, representando o 32º distrito do estado.

Antes de ingressar na política, Allred atuou como linebacker do Tennessee Titans, equipe da NFL, entre 2006 e 2010. Uma lesão no pescoço encerrou sua trajetória profissional no esporte aos 27 anos.

Depois de deixar os gramados, formou-se em Direito e passou a trabalhar como advogado, com atuação ligada aos direitos civis.

Em 2024, disputou uma vaga no Senado pelo Texas, mas foi derrotado pelo republicano Ted Cruz. Dois anos depois, decidiu retornar à disputa pela Câmara e venceu Patrick Gillespie, do Partido Republicano.

Colin Allred - Foto: Divulgação

Ex-astro do New York Yankees é eleito deputado

Outro nome conhecido dos esportes norte-americanos que conquistou espaço na política foi Mark Teixeira, ex-jogador de beisebol que construiu uma carreira de destaque na Major League Baseball (MLB).

Descendente de portugueses, o antigo primeira-base foi eleito deputado pelo Partido Republicano no 21º distrito do Texas. Teixeira venceu a democrata Kristin Hook e garantiu uma vaga na Câmara dos Representantes.

Durante a carreira esportiva, ele defendeu equipes como Texas Rangers, Atlanta Braves, Los Angeles Angels e New York Yankees.

Sua transferência para os Yankees, no fim de 2008, foi marcada por um contrato de oito temporadas avaliado em US$ 180 milhões, que o colocou entre os atletas mais bem pagos do beisebol.

Em 2009, conquistou a World Series com a equipe de Nova York, um dos principais títulos de sua trajetória na MLB. Agora, o ex-jogador inicia uma nova etapa profissional como representante do Texas no Congresso dos Estados Unidos.

Mark Teixeira - Foto: Divulgação

Bicampeão paralímpico conquista vaga no Senado

Uma das histórias de maior destaque entre os eleitos foi a de Josh Turek, ex-atleta do basquete em cadeira de rodas que conquistou uma vaga no Senado federal pelo estado de Iowa.

Filiado ao Partido Democrata, Turek derrotou a republicana Ashley Hinson e garantiu ao partido uma cadeira que estava sob controle republicano havia mais de uma década.

O norte-americano possui três medalhas paralímpicas. A primeira veio nos Jogos de Londres, em 2012, quando conquistou o bronze. Depois, integrou as equipes campeãs no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, na edição de 2020.

Turek também disputou profissionalmente competições de basquete em cadeira de rodas em diferentes países e participou de quatro edições dos Jogos Paralímpicos.

Antes de chegar ao Senado federal, já tinha experiência política como deputado estadual de Iowa, cargo para o qual foi eleito pela primeira vez em 2022.

Josh Turek - Foto: Scott Olson/AFP

Ex-treinador universitário se torna governador do Alabama

A relação entre esporte e política também marcou a eleição para governador do Alabama, em que o republicano Tommy Tuberville venceu o democrata Doug Jones com aproximadamente 52,8% dos votos contabilizados no levantamento eleitoral divulgado na madrugada desta quarta-feira, 4.

Antes de ingressar na política, Tuberville trabalhou durante mais de duas décadas como treinador de futebol americano universitário, passando por instituições como Auburn, Mississippi, Texas Tech e Cincinnati.

Tommy Tuberville - Foto: Reprodução I X @SenTuberville

Sua trajetória esportiva foi construída principalmente no futebol universitário, uma das modalidades de maior popularidade nos Estados Unidos. Eleito senador pelo Alabama em 2020, Tuberville deixará o Congresso para assumir o comando do Executivo estadual.