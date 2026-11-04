Campeão da Fórmula 1 visita família de Senna e entra no carro de 1985

A Fórmula 1 tem um novo campeão mundial - e ele tem Ayrton Senna como sua grande inspiração. Italiano da Mercedes, Kimi Antonelli aproveitou sua chegada ao Brasil para realizar uma visita especial, e nesta terça-feira, 3, esteve com a família de Ayrton Senna, em São Paulo.

Na mesma semana em que se tornou campeão, Kimi teve a oportunidade de conhecer de perto um dos carros que marcaram a trajetória do tricampeão brasileiro na categoria, utilizado na temporada de 1985.

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O encontro aconteceu dois dias depois de Antonelli conquistar seu primeiro título mundial, no Grande Prêmio do México, encerrando a disputa pelo campeonato aos 20 anos. Admirador declarado de Senna, o italiano compartilhou fotografias da visita nas redes sociais, incluindo registros ao lado de familiares do ex-piloto e dentro do carro histórico.

Na publicação, Antonelli fez questão de agradecer em português pela recepção e destacou o significado pessoal da experiência: "Dia inesquecível. Obrigado a toda a família Senna. Levará algum tempo para me acostumar, mas vou levar essas memórias comigo para sempre".

Antonelli no carro de Senna - Foto: Reprodução I Instagram

Antonelli usa número 12 em homenagem a Senna

A ligação entre o jovem campeão e Ayrton Senna, no entanto, começou muito antes de sua chegada à Fórmula 1. Nascido 12 anos depois da morte do brasileiro, em 1994, Antonelli cresceu acompanhando histórias e registros das corridas do tricampeão mundial.

A admiração também aparece em um dos principais símbolos de sua carreira. O piloto da Mercedes escolheu competir com o número 12, utilizado por Senna em diferentes momentos de sua trajetória na categoria.

Entre eles está a temporada de 1985, quando o brasileiro defendia a Lotus e conquistou suas primeiras vitórias na Fórmula 1. Foi naquele ano que Senna venceu pela primeira vez, no GP de Portugal, em uma corrida marcada pela chuva e por uma atuação que se tornou uma das mais lembradas de sua carreira.

O carro da Lotus daquele período, conhecido pela pintura preta, tornou-se uma das imagens mais emblemáticas da trajetória do brasileiro.

Durante a visita em São Paulo, Antonelli pôde conhecer o veículo e registrar o momento, pouco depois de conquistar o título que o colocou entre os campeões mundiais da modalidade.

Hoje, Antonelli é campeão mundial e, por isso, teria o direito de usar o número 1 em seu carro durante a temporada de 2027 - mas mesmo assim, escolheu manter o número 12, reverenciando o ídolo mesmo com o privilégio.

Italiano já havia visitado túmulo de Senna em 2025

Esta, no entanto, não foi a primeira homenagem de Antonelli ao brasileiro durante uma passagem por São Paulo, com o brasileiro se tornando um símbolo de sorte para Antonelli desde o GP do ano passado.

Em novembro de 2025, quando disputava sua temporada de estreia na Fórmula 1, o italiano visitou o túmulo de Ayrton Senna na capital paulista, poucos dias antes do Grande Prêmio do Brasil.

Na ocasião, compartilhou o registro nas redes sociais e demonstrou respeito pela memória do piloto. No dia seguinte, voltou ao cemitério e leu, em silêncio e sozinho, o livro da biografia de Senna próximo ao túmulo do ídolo.

Antonelli lendo biografia de Senna - Foto: Reprodução I X

Naquele mesmo fim de semana, Antonelli conquistou o segundo lugar na corrida de Interlagos, vencida pelo britânico Lando Norris.

O resultado levou torcedores a associarem, de maneira bem-humorada, o desempenho do jovem à visita feita anteriormente, afirmando que ele teria recebido a "bênção de Senna". Depois da prova, o italiano também doou o capacete utilizado na corrida para o acervo da família Senna, fortalecendo a relação com o legado do tricampeão.

Antonelli visitando túmulo de Senna - Foto: Reprodução I Instagram

Agora, em 2026, o reencontro aconteceu em um momento diferente da carreira. Antonelli chegou ao Brasil já como campeão mundial, depois de assegurar matematicamente o título no México.

A visita à família Senna antecede mais uma participação no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, circuito que guarda parte importante da história de Ayrton no automobilismo e onde o italiano buscará mais um resultado de destaque, desta vez com o título mundial já conquistado.