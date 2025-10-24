Ex-Seleção elogia o Bahia em programa esportivo: "Coisa fantástica"

Jean Lucas e Willian José comemoram gol - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Em bom momento no Campeonato Brasileiro, o Bahia virou assunto no programa ‘Seleção Sportv’, do canal fechado Sportv. Foi abordada a boa temporada do Esquadrão, que briga por vaga na Copa Libertadores, além do futuro lançamento do novo CT, anunciado na última segunda-feira, 20.

Atualmente comentarista, o ex-volante Felipe Melo, com passagens por Juventus, Inter de Milão, Palmeiras, Fluminense e Seleção Brasileira, enalteceu o projeto do Bahia e afirmou que o clube será cada vez mais desejado pelos atletas.

“Eu vi uma matéria que dizia que o Grupo City vai fazer um novo CT pro Bahia, vai ser uma coisa fantástica. Quem não vai querer jogar no Bahia? É um time de Libertadores, com estrutura, salário em dia e torcida apaixonada”, elogiou Felipe Melo.

Felipe Melo, ex-volante e atualmente comentarista | Foto: Reprodução | Instagram

Bahia em 2025

Campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste em 2025, o Bahia voltou a repetir a ‘dobradinha’ de conquistas após 24 anos. Além disso, voltou a disputar a Copa Libertadores depois de um longo período de ausência da última participação, ainda em 1989.

Brigando na parte de cima da tabela no Brasileirão, o Esquadrão atualmente é o 5º colocado na classificação e busca dessa vez uma vaga direta para a fase de grupos da próxima temporada.

Próximo compromisso

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 25, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbis, na capital paulista. A partida é válida pela rodada 30 do Brasileirão Série A.