Ex-Vitória não se firma no Grêmio e ainda pode trocar de time; veja

Lucas Esteves- ex-jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Destaque do Vitória na temporada passada, Lucas Esteves teve saída conturbada há alguns meses. Após o Grêmio brigar e conseguir a contratação dele, o lateral-esquerdo não se firmou como titular e ficou fora até do banco nas últimas três partidas da equipe gaúcha.

Esteves voltou a ser relacionado para o duelo entre Grêmio e Fortaleza nesta terça-feira, 29, mas nenhum tipo de lesão foi informada para justificar suas ausências anteriores. No momento, o defensor de 25 anos acumula cinco jogos no Brasileirão, o que ainda permite sua saída para qualquer equipe da Série A, já que o limite são de sete partidas.

Conforme apuração do Portal A TARDE, a lateral-esquerda é considerada uma prioridade do Vitória no mercado. Como as conversas com Matías Sepúlveda não avançaram mais, o único jogador do elenco rubro-negro disponível para o setor é Maykon Jesus.

Embora o nome de Lucas Esteves já seja mencionado por torcedores nas redes sociais, não há informações de interesse do Leão da Barra no retorno dele, nem sobre uma possível saída do Grêmio. Atualmente, o jogador é considerado como a segunda opção na lateral gremista, enquanto Marlon assumiu a titularidade.

Esteves disputou 54 partidas pelo Vitória, marcou dois gols e distribuiu cinco assistências. No Grêmio são 18 jogos e uma assistência.

Lucas Esteves foi contratado pelo Grêmio após briga com o Vitória na Justiça | Foto: Caroline Motta / Grêmio

Imbróglio na justiça

O caso envolvendo Lucas Esteves começou quando o Grêmio pagou um milhão de dólares referente à multa contratual para contratar o jogador. No entanto, o Vitória usou uma cláusula em contrato que permitia a renovação automática do atleta com o pagamento de US$ 100 mil.

A equipe gaúcha contestou a validade do documento do Leão, afirmando que o time baiano havia dado sinal verde para o pagamento da multa. O Rubro-Negro, por sua vez, alegou que o pagamento da multa representava aliciamento, já que estava em processo de renovação contratual com Esteves desde a temporada anterior.

Após um acerto com o Grêmio, o jogador recorreu à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para se liberar do Vitória, mas a audiência não resultou em uma definição, e o caso foi levado à Justiça do Trabalho.

No fim, os clubes chegaram a um acordo e o Grêmio pagou 1 milhão de dólares, à época equivalente a R$ 5,7 milhões, na qual o Vitória tinha direito a 60% deste valor. Os outros 40% restantes serão repassados ao Palmeiras. Além disso, o Leão da Barra permaneceu com 20% dos direitos econômicos de Esteves.