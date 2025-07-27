Menu
COLETIVA

Fábio Carille se diz "satisfeito" com o Vitória e defende Lucas Braga

Técnico rubro-negro aprovou a atuação da sua equipe no empate com o Mirassol, neste sábado, 26

Por João Grassi

27/07/2025 - 6:00 h | Atualizada em 27/07/2025 - 13:40
Fábio Carille durante entrevista coletiva
Fábio Carille durante entrevista coletiva

O Vitória chegou desacreditado no interior de São Paulo para enfrentar um embalado Mirassol, mas o time comandado por Fábio Carille se impôs e apresentou uma boa atuação neste sábado, 26, no Estádio Municipal Campos Maia, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra saiu atrás, porém criou muitas chances e saiu com um empate por 1 a 1. A virada não veio por pouco, mas o desempenho agradou ao técnico rubro-negro.

Em entrevista coletiva após o apito final, Carille afirmou estar "satisfeito" com a maneira que o Vitória trocou passes e manteve a concentração do início ao fim. Ele disse que restam "detalhes" para serem ajustados, mas pontuou que a equipe vem evoluindo positivamente.

Muito difícil jogar aqui, há muitos anos venho e sei que não é fácil. Time bem armado, trabalho muito sério. Viemos muito concentrados, muito satisfeito com muitas coisas. Tivemos paciência para rodar a bola, faltam detalhes para ser mais agressivos, mas a gente está no caminho certo. Período de cinco jogos com poucos treinos. Agora vai abrir semana para ter intensidade nos trabalhos.
Fábio Carille - Técnico do Vitória
Fábio Carille à beira do gramado do Maião
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apesar do bom desempenho coletivo, individualmente alguns jogadores ainda encontram dificuldade de acompanhar o crescimento da equipe. Lucas Braga, que desperdiçou a melhor chance do Leão no duelo, foi novamente alvo de críticas. Titular em todos os cinco jogos de Carille, o atacante ex-Santos não balança as redes há mais de três meses e não distribuiu nenhuma assistência desde que chegou no Barradão.

A passagem de Braga no Peixe, quando foi treinado por Carille entre 2021 e 2022, foi o argumento do treinador para defender o atleta. "Lucas Braga, como outros jogadores, acredito muito. Um cara que fez mais de 200 jogos pelo Santos vai dar alguma coisa aqui. Não tive Erick, Osvaldo, a gente vai ganhando, tem jogadores chegando, isso melhora o nível de competição e fica melhor para os jogos", explicou.

Lucas Braga desperdiçou a melhor chance do Vitória na partida contra o Mirassol
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Ainda falando sobre a partida como um todo, Fábio Carille também comentou sobre a evolução no trabalho de compactação do Vitória. "Em alguns momentos funcionou muito bem, em outros a gente poderia fazer melhor, principalmente quando a bola é recuada para os zagueiros e goleiro adversário. Subir mais rápido, compactar mais rápido se tiver bola longa, mas repito que foi uma resposta muito boa com pouco tempo de trabalho".

Ronald se destaca em nova função

O Vitória veio enfrentar o Mirassol desfalcado de seu principal armador, o meia Matheuzinho. No entanto, a ausência do camisa 10 abriu espaço para uma nova chance de Ronald jogar mais adiantado. O jogador de 28 anos se destacou e foi novamente um dos principais nomes da equipe no confronto.

"Dei a mesma liberdade ao Ronald que dou ao Matheuzinho. Com o Ronald fica um time mais armador, com Matheuzinho o time finaliza mais. Ronald fez um excelente jogo e pode até ser usado com Matheuzinho perto do nove. Coloquei o Ronald contra o Sport com a informação que ele entrou muito bem contra o Fortaleza", explicou.

Ronald atuou em função mais avançada no meio de campo do Vitória
Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com 17 pontos e ainda fora da zona de rebaixamento, na 15ª colocação, o Vitória agora volta a campo no próximo domingo, 3, às 19h30, contra o Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileirão.

