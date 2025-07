Fabri lamenta empate cedido pelo Vitória: "Não pode acontecer"

Fabri lamentou o empate com o Sport - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Acionado pelo técnico Fábio Carille na segunda etapa, o atacante Fabri esteve em campo no empate do Vitória com o Sport nesta quarta-feira, 23, pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter ficado na frente do placar em duas oportunidades, o Leão da Barra sofreu dois gols e ficou apenas no 2 a 2.

Em entrevista na zona mista, Fabri comentou sobre a frustração em ceder o empate para o lanterna da competição em pleno Barradão. "Um jogo que a gente comandou os dois tempos, mas numa infelicidade acabamos com um empate que não podia acontecer da forma que aconteceu, mas aconteceu. Agora é trabalhar", lamentou.

Fabri, que recém retornou de lesão, precisou deixar o campo na partida passada após sentir novas dores. O atacante afirma que por pouco não ficou de fora do jogo desta noite e projeta uma melhora do Vitória no decorrer da Série A.

"No último jogo eu tive a oportunidade de entrar titular, mas acabei me lesionando. Hoje poderia estar de fora, porque ainda sinto um pouco de dor. Mas eu queria estar em campo, queria ajudar. Acho que as coisas vão acontecer do jeito que tem que ser e no final vai dar tudo certo", finalizou.

O Vitória de Fabri agora volta a campo no próximo sábado, 26, contra o Mirassol. A partida será realizada no Estádio Campos Maia, válida pela 17ª rodada do Brasileiro.