Ferraz elogia Ednaldo após reunião na CBF: "iniciativa importante" | A TARDE

Diretor de operações e relações institucionais da SAF do Bahia, Vitor Ferraz marcou presença, nesta sexta-feira, 12, no evento oficial de lançamento do Campeonato Baiano 2024, realizado em Salvador.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o ex-vice-presidente falou sobre a expectativa com o trabalho que assumiu no Tricolor de Aço, principalmente para os torneios que disputa no primeiro semestre.

"A gente já vinha com um nível de proximidade grande porque participei intensamente do processo de transição. Estava ali, que era necessário, pessoas novas chegando para entender a rotina do clube, o dia a dia do futebol e chegaram com o nosso calendário esportivo acontecendo. Então, houve uma interação muito grande para que não houvesse nenhuma quebra de continuidade [...] Em relação ao Campeonato Baiano, o Bahia sempre entra pra defender a sua condição de maior vencedor da competição, com uma larga distância do segundo", disse Ferraz.

Na última segunda-feira, uma reunião foi realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o presidente Ednaldo Rodrigues. Na ocasião, clubes e federações estiveram presentes para debater melhorias para o futebol brasileira.

Questionado sobre o encontro, Vitor Ferraz elogiou a postura da atual gestão da entidade máxima do futebol brasileiro e afirmou que espera que reuniões como essa passem a ser frequentes no dia a dia dos clubes.

"Iniciativa muito interessante do presidente Ednaldo para reunir os clubes das Séries A e B, além das Federações, para que pudessem trazer sugestões e descontentamentos, tudo aquilo que entendessem como importante para melhorar o futebol brasileiro de maneira geral. Foi uma reunião muito ampla, mas uma muito positiva saíram ideias bem interessantes. A expectativa é que esse tipo de encontro se mantenha, para que a gente mantenha um fórum visando o engrandecimento do futebol como um todo", pontuou.