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Filipe Luís comanda Monaco em virada sobre o PSG e segue na liderança do Francês

Equipe francesa vence de virada no Parque dos Príncipes e mantém 100% de aproveitamento no Ligue 1

Luan Julião
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| Atualizada em
Equipe de Filipe Luís supera o atual campeão em Paris e assume a liderança
Equipe de Filipe Luís supera o atual campeão em Paris e assume a liderança - Foto: Flavien Trésarrieu/L'Équipe

O Monaco venceu o PSG por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira, 4, no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada do Campeonato Francês. O resultado mantém a equipe parisiense sem triunfar na competição e coloca o Monaco na liderança, com aproveitamento de 100%.

A partida também marcou um duelo entre os técnicos Filipe Luís e Luis Enrique, com vantagem para o treinador do Monaco. O PSG abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Kvaratskhelia recebeu em profundidade e cruzou para a área. Marquinhos desviou e mandou a bola para as redes.

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O Monaco reagiu na etapa final. Aos 12 minutos, após uma tentativa de cruzamento de Jordan Teze que foi bloqueada pela defesa, o jogador recuperou a bola e fez novo cruzamento. Nazinho apareceu na área e cabeceou para empatar.

A virada veio aos 26 minutos. Golovin encontrou Stanis Idumbo Muzambo pela esquerda, e o belga avançou antes de finalizar cruzado para colocar o Monaco à frente.

O PSG ainda chegou a balançar as redes novamente, com Ferrán Torres, após passe de Dembélé, mas o gol foi anulado por impedimento.

Nos minutos finais, a equipe parisiense pressionou em busca do empate. Dembélé recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou colocado, mas Lukás Hradecky fez uma defesa importante nos acréscimos e garantiu a vitória do Monaco.

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O goleiro finlandês foi um dos principais nomes da partida, com nove defesas ao longo do confronto.

Com a derrota, o PSG permanece com dois pontos e ocupa a 12ª posição do Campeonato Francês. O Monaco chegou aos nove pontos e assumiu a liderança da competição.

Próximos jogos

O PSG volta a campo na quarta-feira, 9, às 16h, diante do Slovan Bratislava, no Parque dos Príncipes, pela primeira rodada da fase de Liga da Champions League.

Já o Monaco enfrenta o Strasbourg no sábado, 12, às 12h15, no Stade de la Meinau, em Strasbourg, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

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