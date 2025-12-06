Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

O caminho do Brasil até o hexa: conheça possíveis rivais no mata-mata

Sorteio revela trajeto completo da Seleção Brasileira, do grupo C até uma possível final histórica

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

06/12/2025 - 16:19 h
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol
Jogadores da Seleção Brasileira comemorando gol -

A Seleção Brasileira já conhece toda a tabela da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e, após o sorteio desta sexta-feira, 6, também tem mapeado o trajeto completo até uma possível busca pelo hexacampeonato — incluindo todos os adversários que podem cruzar seu caminho no mata-mata.

Inserido no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F nos 16 avos de final caso avance em primeiro lugar. Os possíveis rivais são Holanda, Japão, Tunísia ou o representante da repescagem europeia, disputada por Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia.

Se chegar às oitavas de final, a Seleção terá pela frente o vencedor do confronto entre os segundos colocados dos Grupos E e I — chaves em que Alemanha e França aparecem como favoritas às lideranças.

Grupo E

  • Alemanha
  • Curaçao
  • Costa do Marfim
  • Equador

Grupo I

  • França
  • Senegal
  • Repescagem Mundial (Bolívia, Suriname ou Iraque)
  • Noruega

Onde assistir os jogos que definem o futuro de Bahia e Vitória na Série A
Campeão e artilheiro: Ex-Vitória brilha com 21 gols no Japão
Matheuzinho desabafa sobre decisão do Vitória: “Jogo da minha vida”

Nas quartas de final, o Brasil poderá encarar pela primeira vez um líder de grupo, já que os primeiros colocados das chaves A e L podem se cruzar nas oitavas após enfrentaram alguns dos melhores terceros colodados. Nesse cenário, Inglaterra e Croácia despontam como ameaças mais fortes, com México e Dinamarca logo em seguida.

Caso avance às semifinais, fase em que não chega desde 2014, a Seleção pode reencontrar a atual campeã mundial Argentina, desde que os hermanos confirmem o favoritismo no próprio grupo. Portugal também surge como outro possível obstáculo pesado nessa etapa.

A final da Copa de 2026, sonho das 48 seleções participantes, colocaria o Brasil diante dos times do lado oposto da chave. Alemanha, França e Espanha aparecem como os adversários mais prováveis em uma eventual decisão, caso cumpram suas expectativas e liderem seus grupos.

Tags:

Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

