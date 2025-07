Fora do Mundial, Flamengo fatura R$ 152,6 milhões em premiações

Flamengo fatura alto com premiações na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo encerrou neste domingo sua participação no Mundial de Clubes. Eliminado nas oitavas de final após derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, o clube carioca se despede da competição com R$ 152,6 milhões arrecadados em premiações.

Mesmo sem alcançar as fases finais, o Rubro-Negro fez uma campanha sólida na fase de grupos e garantiu uma quantia considerável que reforça o caixa do clube. A diretoria, inclusive, já havia recebido parte do montante antes mesmo da estreia no torneio.

Desempenho em campo e premiações

Na fase de grupos, o Flamengo venceu o Espérance e o Chelsea, e empatou com o Los Angeles FC. As duas vitórias renderam US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) cada, enquanto o empate somou mais US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões), totalizando R$ 27,5 milhões.

Pela classificação às oitavas, o clube garantiu mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,3 milhões). Somado ao valor fixo de US$ 15,2 milhões (R$ 83,7 milhões) pela simples participação, o Flamengo chega a US$ 27,7 milhões, convertidos em R$ 152,6 milhões.

Premiações por fase

A FIFA estabeleceu uma premiação escalonada na competição. Os clubes que avançam às quartas, por exemplo, garantem mais US$ 13,1 milhões (R$ 71,7 milhões). Caso o Flamengo tivesse passado pelo Bayern, teria assegurado essa quantia adicional.

Confira os valores distribuídos por fase:

Participação: US$ 15,2 milhões – R$ 83,7 milhões

Vitória na fase de grupos: US$ 2 milhões – R$ 11 milhões

Empate na fase de grupos: US$ 1 milhão – R$ 5,5 milhões

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões – R$ 41,3 milhões

Quartas de final: US$ 13,1 milhões – R$ 71,7 milhões

Semifinais: US$ 21 milhões – R$ 115 milhões

Vice-campeão: US$ 30 milhões – R$ 164,4 milhões

Campeão: US$ 40 milhões – R$ 219,2 milhões