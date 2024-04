Fortaleza x Vitória: onde assistir e escalações | A TARDE

Após perderem os clássicos no meio de semana, Vitória e Fortaleza voltam a campo neste sábado, 23, às 20h30, no Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Leão da Barra precisa vencer para buscar uma vaga no G-4. Já o Tricolor do Pici busca os três pontos para se garantir na próxima fase da competição.

Onde assistir

Transmissão: TV Aratu e Nosso Futebol

Escalações prováveis

Fortaleza - técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ocupando a segunda colocação no Grupo B da Copa do Nordeste, com oito pontos conquistados, o Fortaleza entra em campo precisando vencer para seguir próximo de classificação para a próxima fase. Para esse encontro, o treinador Vojvoda não contará com Tinga, vetado pelo departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Brítez volta após cumprir suspensão automática.

Provável time: João Ricardo, Dudu, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Kauan; Machuca, Pikachu e Lucero.

Vitória - técnico: Léo Condé

O Vitória entra em campo neste sábado precisando vencer para voltar ao G-4. Além de ter perdido o clássico contra o Bahia, o Rubro-Negro viu seus adversários no Grupo A pontuarem e caiu para a penúltima colocação. Para esse jogo, o técnico Léo Condé não terá o volante Dudu, vetado pelo departamento médico, e o atacante Matheus Gonçalves, expulso no Ba-Vi.

Provável time: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e PK; William Oliveira, Rodrigo Andrade e Léo Naldi; Osvaldo, Alerrandro e Matheuzinho.

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira(AL)

Árbitro Assistente 1: Maxwell Rocha Silva (AL)

Árbitro Assistente 2: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL)