Osvaldo x Marinho: Em lados opostos, ídolos duelam em jogo decisivo | A TARDE

Após perderem o clássico na última quarta-feira, Vitória e Fortaleza duelam neste sábado, 23, às 20h30, na Arena Castelão, pela penúltima rodada da Copa do Nordeste. Além da importância de sair com os três pontos, outro fator chama atenção para o duelo: O encontro entre ex-rubro-negro Marinho e o ex-tricolor Osvaldo.

Do lado do Leão da Barra, Osvaldo repete o mesmo sucesso que teve atuando no time cearense. Além de ter sido peça importante na campanha de acesso do Rubro-Negro para a Série A em 2023, nesta temporada, o atacante tem participação direta em sete gols marcados pela equipe de Léo Condé, com seis gols e uma assistência.

O atleta de 36 anos deixou o Tricolor no início de 2022. Na época, o Fortaleza reconheceu a brilhante passagem do ídolo que, entre os anos de 2018 e 2021, marcou 16 gols. “O Fortaleza Esporte Clube tem imensa gratidão pela dedicação de Osvaldo, ídolo que construiu uma história de respeito e honra com a camisa tricolor, e se despede do atacante após três anos de parceria e trabalho nesta sua terceira passagem”, postou o clube, na época, nas redes sociais.

O número 11 visa quebrar a marca de maior quantidade de vezes que balançou a rede adversária em uma temporada, com 12 gols assinalados em 2008, quando vestiu a camisa do Fortaleza pela primeira vez. Em sua bagagem pelo time cearense, Osvaldo carrega 28 tentos.

Por outro lado, Marinho segue na tentativa de reencontrar o bom futebol da sua época no Vitória, clube que acabou o projetando para o futebol nacional, principalmente por sua participação na Série A do Brasileirão 2016, quando fez 21 gols e deu seis assistências, em 43 jogos, vestindo a camisa do Vitória. Na temporada de 2024, o jogador, que figura como opção no banco de reservas, na maioria das partidas do time comandado por Vojvoda, só marcou um gol e deu uma assistência, em 12 oportunidades que esteve em campo.



Precisado recuperar a titularidade e corresponder o investimento feito pelos cearenses, o atleta terá que esquecer o carinho pelo Leão da Barra, ao menos nos 90 minutos. Vale lembrar que, em várias ocasiões, o jogador utilizou as redes sociais, para demonstrar o amor ao clube vermelho e preto, provocando o Bahia, rival do Rubro-Negro, além de ter seu nome cogitado, no final de 2023, para voltar a vestir a camisa da equipe. No entanto, não houve avanço nas negociações.

"Fui desacreditado por muitos!! Mas Deus nunca desacreditou!! Oportunidades apareceram!!Gratidão a Deus e ao E.C Vitória, que deram oportunidade e confiança no meu potencial, toda torcida que me abraçou desde da minha chegada ao clube!! Me lembro da recepção, ao me apresentar, foi sensacional!!", escreveu Marinho nas redes sociais, em dezembro de 2016, em um post de retrospectiva, se referindo ao bom ano que teve defendo o Leão da Barra.

O encontro dos dois atletas com seus ex-clubes pode ser decisivo para os dois times que tentam avançar para a segunda fase da Copa do Nordeste.