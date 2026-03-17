Fórum Mulher no Esporte impulsiona debate sobre equidade de gênero

Fabi Alvim, medalhista olímpica - Foto: Juliana Ávila/COB

A valorização da mulher na sociedade é um debate cada vez mais presente na atualidade. Nesse contexto, o Comitê Olímpico do Brasil realizou, nesta terça-feira, 17, em Brasília, o III Fórum Mulher no Esporte, trazendo à tona temas como equidade de gênero e iniciativas voltadas à construção de uma sociedade mais justa.

Entre os painéis apresentados, o fórum abordou tópicos como políticas de equidade no movimento olímpico, igualdade e inclusão da mulher no esporte, além da “Linha de Cuidado da Mulher Atleta”, com foco em questões relacionadas à gestação, entre outros assuntos relevantes.

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Presente no encontro, a vice-presidente do COB, Yane Marques, concedeu entrevista ao A TARDE e destacou a importância de ampliar o debate sobre equidade de gênero como caminho para uma sociedade mais inclusiva.

“Posso falar do nosso compromisso e do quanto entendemos que podemos impactar e motivar outras estruturas a reproduzirem, ainda que em parte, o que estamos fazendo”, afirmou.

Yane Marques, atleta medalista olímpica e vice-presidente do COB | Foto: Juliana Ávila/COB

Um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro, o técnico José Roberto Guimarães também participou como palestrante do evento. Campeão olímpico com a seleção masculina em Barcelona 1992 e bicampeão com a feminina em Pequim 2008 e Londres 2012, ele ressaltou, em entrevista ao A TARDE, a importância — e a urgência — da equidade de gênero no esporte.

Durante a conversa, o treinador destacou a força e o protagonismo das mulheres, reforçando a necessidade de mais investimentos para impulsionar o desenvolvimento do esporte feminino no país.

“A mulher é muito forte e a gente precisa investir muito para que cada vez mais elas tenham espaço, cada vez elas sejam mais prestigiadas, porque assim o mundo será um lugar melhor”

Ao fim do evento, a bicampeã olímpica Fabi Alvim elogiou a iniciativa e celebrou o crescimento do fórum, que chegou à sua terceira edição e já tem nova realização confirmada para 2027.

| Foto: Beatriz Amorim/Ag. A TARDE

Atualmente apresentadora, a ex-atleta destacou a relevância do encontro, marcado pela diversidade de opiniões e por debates em prol da equidade de gênero e da valorização da força feminina, dentro e fora do esporte.

Em entrevista ao A TARDE, Fabi definiu a experiência como “inspiradora”. “Se eu pudesse resumir em poucas palavras, diria que foi um dia inspirador, com mulheres incríveis que passaram por aqui. Saímos com muitas reflexões e ideias para pensar”, afirmou.